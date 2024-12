Miecz wikingów znaleziony niedaleko Supraśla

O znalezisku poinformowało Muzeum Wojskowe w Białymstoku. Z którego wieku pochodzi wikińska broń?

Wydobyty z rzeki

Nurkowie – pracownicy białostockiego muzeum, w czasie poszukiwań w rzece Supraśl w północno-wschodniej Polsce, odkryli na dnie rzeki tajemniczy przedmiot. Okazało się, że jest to średniowieczny miecz. Oręż dostrzegł w rzece Szczepan Skibicki.

Miecze należące do wikingów były znajdowane w Polsce już wcześniej. Ten egzemplarz jest jednak wyjątkowy. „Z tego co wiem, w kraju są tylko trzy lub cztery takie miecze” – mówił mediom Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojskowego w Białymstoku.

Miecz jest dobrze zachowany, posiada też dobrze zachowaną rękojeść. Należał najprawdopodobniej do jakiegoś pochodzącego z północy wojownika, choć eksperci nie wykluczają, że broń była używana przez woja należącego do jednego z plemion bałtyjskich. Miecz wykuty został pod koniec IX wieku lub na początku wieku X. Biorąc pod uwagę uszkodzenia ostrza, można stwierdzić, że był on często używany, zatem należał do człowieka, który nie stronił od potyczek.

Miecz został poddany konserwacji. Jego badanie musi zostać przeprowadzone w wilgotnym środowisku, podobnym do warunków rzeki, w której przeleżał kilkaset lat. Po zabezpieczeniu broń trafi do zbiorów muzeum w Białymstoku, dołączając tym samym do podobnej broni, którą znaleziono w tamtej okolicy (podczas melioracji rzeki Supraśl) w latach 70. XX wieku.

Oprócz miecza z dna rzeki wydobyto także leżące obok fragmenty ceramiki, gwoździe i elementy metalowe.

W IX -X wieku wikingowie przemierzali nie tylko morskie szlaki, ale również wyprawiali się na południe Europy. Ich obecność była widoczna od ziem dzisiejszej Polski, przez Ruś Kijowską aż do Sycylii i Cesarstwa Bizantyńskiego. Na terenie Polski wikingowie pojawili się pierwszy raz mniej więcej na przełomie VIII i IX wieku. Wikińska broń w naszym państwie nie jest zatem niczym nadzwyczajnym, choć oczywiście sam przedmiot, ze względu na swój wiek i stan zachowania, robi imponujące wrażenie, przez co jego znalezienie można uznać za wydarzenie o dużym znaczeniu.

