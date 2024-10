QUIZ: Zagadki archeologii. Znasz najważniejsze wydarzenia?

Czy wiesz, kto i kiedy odkrył ruiny Troi i znasz inne dokonania tego archeologa? Czy pamiętasz, jaka historia kryje się za odkryciem skarbu średzkiego? Archeologia cały czas dostarcza wielu emocji, nie tylko zawodowym historykom i archeologom. Sprawdź, ile wiesz i co pamiętasz, rozwiązując nasz QUIZ.

QUIZ: Zagadki archeologii. Pamiętasz o jakie wydarzenia chodzi?

Budowa Abu Simbel

Najbardziej znanymi świątyniami powstałymi za panowania Ramzesa II była Wielka i Mała Świątynia w Abu Simbel. Wielka wybudowana została ku czci Ramzesa, zaś Mała ku czci jego żony Nefertari. Świątynie wykuwano w skałach od 1264 do 1244 roku p.n.e.

Wielka Świątynia poświęcona została bogom Ra, Ptahowi i Amonowi. Na fasadzie budowli znajdują się natomiast cztery wielkie posągi Ramzesa II. Wielka Świątynia powstała około 1265 roku p.n.e. Uważana jest za najwspanialszą spośród wszystkich budowli, jakie wzniesiono za panowania Ramzesa II. Wejście do niej otoczone jest posągami faraona mającymi aż 20 metrów. Drugi od lewej strony posąg został uszkodzony podczas trzęsienia ziemi, w wyniku czego głowa i tułów odpadły. Upadłe fragmenty, które leżały u stóp posągu, zostały przeniesione w nowe miejsce i umieszczone w podobny sposób jak leżały wcześniej. Obok nóg Ramzesa znajduje się szereg innych, mniejszych posągów, żaden nie wyższy niż kolana faraona. Są wśród nich inne wizerunki innych żon Ramzesa, posąg jego matki oraz niektórych synów i córek.

Głowna sala świątyni ma 18 metrów długości i prawie 17 metrów szerokości. Wsparta jest na ośmiu wielkich filarach przedstawiających deifikowanego (ubóstwionego) Ramzesa powiązanego z bogiem Ozyrysem. Płaskorzeźby na ścianach ukazują m.in. triumf Ramzesa II w bitwie pod Kadesz. Najsłynniejsza płaskorzeźba przedstawia króla jadącego na rydwanie i strzelającego do uciekających wrogów. W Wielkiej Świątyni znajdują się jeszcze dwie inne sale, gdzie zobaczyć można m.in. wizerunki Ramzesa i Nefertari, a także płaskorzeźby ukazujące Ra, Ptaha, Amona i Ramzesa.

Abu Simbel została wybudowana w taki sposób, aby w dniach 22 października i 22 lutego promienie słońca przenikały przez świątynię i oświetlały płaskorzeźby bóstw – wszystkich z wyjątkiem posągu Ptaha, którego wiązano z królestwem umarłych i który miał pozostawać w ciemności. Ten zabieg udało się zachować także po przeniesieniu świątyni w nowe miejsce.

Mała Świątynia w Abu Simbel wybudowana została w odległości około 100 metrów od Wielkiej Świątyni. Mniejsza świątynia poświęcona jest bogini Hathor, którą uosabia Nefertari, ukochana żona Ramzesa. Była to dopiero druga w dziejach Egiptu świątynia poświęcona królowej. Świadczy to o tym, jak wysokie miejsce w hierarchii dworu zajmowała Nefertari. Fasadę świątyni zdobią 10-metrowe posągi Ramzesa i jego żony. Warto wspomnieć, że to jeden z nielicznych przypadków w sztuce Egiptu, kiedy posągi faraona i jego małżonki mają te samą wysokość.

Wewnątrz Małej Świątyni w Abu Simbel zobaczyć można sceny ukazujące królową grającą na sistrum (instrumencie poświęconym bogini Hathor), a także płaskorzeźby z wizerunkami bóstw takich jak Horus, Chonsu, Thot, Hathor, Isis, Maat i Taweret.

Z czasem świątynie w Abu Simbel zostały opuszczone. Już w VI wieku p.n.e. znaczna część kompleksu została pokryta piaskiem. Ponowne odkrycie budowli nastąpiło ponad 2 tysiące lat później, dopiero na początku XIX wieku.

Abu Simbel. Wyjątkowe świątynie cudem uratowane przed wodą (także dzięki Polakowi)

