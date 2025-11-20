Ta trumna ma 4 tysiące lat. Szokujące odkrycie

Trumnę znaleziono przypadkowo w 2018 roku na terenie klubu golfowego Tetney Golf Club niedaleko Grimsby w północnej Anglii. Artefakt był badany przez długi czas m.in. dlatego, że wewnątrz znajdują się szczątki ludzkie oraz ciekawe przedmioty.

Intrygujące znalezisko

Trumna ma trzy metry długości. Została wykonana z jednego kawałka drewna dębowego. Wewnątrz złożono ludzkie szczątki. Wszystko wskazuje, że była to osoba o wysokim statusie społecznym. Obok niej złożono w trumnie nietypowy topór z kompletnie zachowanym trzonkiem oraz inne dary, które miały jej towarzyszyć w podróży na „tamten” świat, np. pożywienie złożone z orzechów i różnych roślin. Mężczyzna miał 175 cm wzrostu, czyli jak na czasy, w których żył był wysoki. Jego ciało złożono na posłaniu z gałęzi dębu i cisu. Na szyi miał zawieszony wieniec z kwiatów.

Pochówek jest bardzo interesujący. To zaledwie jeden z 65 odkrytych na terenie Wysp Brytyjskich pochówków, których dokonano w pniu drzewa. To znalezisko jest szczególe nie tylko ze względu na wyjątkowy stan zachowania, ale także bogactwo informacji, których dostarcza m.in. na temat praktyk pogrzebowych panujących w Anglii epoki brązu oraz rytuałów towarzyszących pochówkom ówczesnej elity.

Trumna zachowała się w zadziwiająco świetnym stanie przez cztery tysiące lat. Jej stan zaczął się gwałtowanie pogarszać, kiedy drewno zostało wystawione na działanie światła słonecznego i powietrza. Konserwacja stała się priorytetem. Artefakt trzeba było dobrze zabezpieczyć już na miejscu znalezienia. Później trumna przez rok leżała w chłodni. Dopiero później poddano ją bardziej szczegółowym badaniom. Po żmudnych badaniach i renowacji, trumna oraz topór zostaną wkrótce wystawione dla zwiedzających w Muzeum Lincolna w hrabstwie Lincolnshire w Wielkiej Brytanii.

