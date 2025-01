Najstarsza mapa na świecie znaleziona pod Paryżem. Rysunek ma 20 tys. lat

Badacze natknęli się na niezwykle interesujące naskalne ryty w jaskini Ségognole 3 w północnej Francji, na terenie tzw. basenu paryskiego, niedaleko Noisy-sur-École.

Konie i mapa

Pierwszym odkryciem, jakiego dokonali archeolodzy z Centrum Nauk o Ziemi Mines Paris oraz Uniwersytetu w Adelajdzie w jaskini Ségognole 3 były rysunki ukazujące konie oraz żeńskie narządy rodne. Nie był to jednak koniec paleolitycznych ciekawostek odkrytych w tym miejscu.

Badacze zwrócili także później uwagę na specyficznie wyglądające podłoże w jaskini. Początkowo założono, że prehistoryczni artyści ukształtowali skałę, aby przypominała kobiecą sylwetkę. Jednak, kiedy lepiej przyjrzano się tej formacji, dostrzeżono, że „płaskorzeźba” nie tylko pokazuje kobiece ciało, ale – może przede wszystkim – jest to trójwymiarowa mapa okolicy. Archeolodzy, którzy wnioski ze swych badań zamieścili na łamach „Oxford Journal of Archaeology” są zdania, że żyjący przed 20 tysiącami lat łowcy-zbieracze niezwykle precyzyjne odzwierciedlili układ otaczającego ich krajobrazu. W skale wyryto rozmieszczenie okolicznych wzgórz, dolin, a nawet przebieg cieków wodnych. Co jeszcze ciekawsze, ryty mające być strumieniami i rzekami podczas opadów deszczu napełniają się wodą.

– To, co odnaleźliśmy, nie jest mapą, jaką rozumiemy dzisiaj — z odległościami, kierunkami i czasem podróży — ale raczej trójwymiarową miniaturą przedstawiającą funkcjonowanie ówczesnego krajobrazu, ze spływem wód z wyżyn do strumieni i rzek, zbieżnością dolin oraz powstawaniem jezior i bagien w dolnym biegu rzeki – przekazał jeden z badaczy, doktor Anthony Milnes.

Naukowcy zaznaczają, że model terenów wyryty w skale odpowiada okolicom dzisiejszej podparyskiej miejscowości Noisy-sur-École.

Nie wiadomo jeszcze, jaki jest związek między trójwymiarową mapą a rytami o charakterze seksualnym, lecz umieszczenie tych rysunków w jednej, jakby odrębnej części jaskini, może świadczyć, że dla ówczesnych mieszkańców Ségognole 3, całość miała znaczenie symboliczne.

