Herb "Geralta z Rivii" odkryty w Tyńcu

Herbem Rawicz, który pokazuje pannę jadącą na niedźwiedziu, posługiwał się Andrzej Ożga, opat tyniecki z lat 1477-1486. Ciekawostką, szczególnie dla fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego jest to, że tym właśnie herbem posługiwał się Geralt z Rivii, przedstawiając się w czasie uczty u królowej Cintry, Calanthe jako Ravix z Czteroroga. Sapkowski opisał herb następująco: „W polu złotym niedźwiedź czarny, kroczący, na nim panna w szacie błękitnej, z włosami rozpuszczonymi i rękoma wzniesionymi”. Ten opis jest zgodny z faktami historycznymi (za: Kasper Niesiecki, „Herbarz polski”).

Herb Rawicz odnaleziony w Tyńcu wygląda niemal tak samo. Pod tynkiem zachowały się nawet jego autentyczne kolory. Herb jest wzmiankowany w najstarszym zachowanym do dziś polskim herbarzu, czyli „Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae” autorstwa Jana Długosza, który opisał go następująco: „Rawa, w polu szarym ukoronowana dziewica w sukni czerwonej, z ramionami rozpostartymi, czarnego niedźwiedzia dosiadająca”.

Rawicz jest jednym z 47 herbów adoptowanych przez bojarów litewskich w czasie podpisania unii w Horodle w roku 1413.

Tynieckie skarby

Opactwo benedyktyńskie w Tyńcu jest najstarszym klasztorem w Polsce, gdzie nieustannie mieszkają zakonnicy. W roku 2044 opactwo będzie obchodzić tysiąclecie swego istnienia.

W czasie ostatnich prac konserwatorskich w krużgankach opactwa znaleziono ślady po gotyckiej przebudowie. Na jednym z przęseł odkryto wspomniany herb Rawicz, który zachował pierwotne kolory. Znaleziono też, pochodzące również z końca XV wieku, malowane ornamenty gałęziowe, a ponadto nieco młodsze – wykonane w połowie XVI wieku oraz na początku wieku XVII – motywy roślinne i kartuszowe oraz dekoracje geometryczne wykonane przez późnobarokowego malarza Krakowa, Andrzeja Radwańskiego.

Prace konserwatorskie w Tyńcu prowadzone są przez tynieckich mnichów oraz Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Opactwo tynieckie zostało usytuowane na Wzgórzu Klasztornym nad Wisłą. Ufundował je najprawdopodobniej Kazimierz Odnowiciel w 1044 roku. Celem władcy było przywrócenie stabilności w państwie po kryzysie zwanym reakcją pogańską oraz po niszczycielskim najeździe Czechów. Benedyktyni mieli pomóc władcy w odbudowie państwa polskiego oraz zaufania do Kościoła. Pierwszym opatem w Tyńcu został Aaron z Kolonii. W drugiej połowie XI wieku powstały w Tyńcu pierwsze budowle romańskie: trójnawowa bazylika oraz zabudowania mieszkalne dla mnichów.

Czytaj też:

Wikingowie w środkowej Polsce. Badania DNA potwierdzają ich obecnośćCzytaj też:

Archeologiczna sensacja w Sandomierzu. Fascynujące odkrycieCzytaj też:

"Święty! Święty! Święty!". Najstarszy ślad chrześcijaństwa na północ od Alp znaleziono koło Frankfurtu