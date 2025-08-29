Szczątki mające 1,8 mln lat. Sensacja w Gruzji

Na stanowisku w Orozmani w Gruzji (znajdującym się około 100 kilometrów na południowy-zachód od stolicy Gruzji, Tbilisi), bardzo niewielkim, lecz bardzo bogatym w źródła materialne, archeolodzy wykopali żuchwę, której wiek datuje się na 1,8 miliona lat. Wstępne badania wskazują, że są to kości należące do osobnika Homo erectus. Gatunek tych łowców-zbieraczy zaczął rozprzestrzeniać się z kontynentu afrykańskiego 2 miliony lat temu.

– Badanie szczątków wczesnych ludzi oraz szczątków zwierząt z Orozmani pozwoli nam określić styl życia pierwszych kolonizatorów Eurazji. Uważamy, że Orozmani może dostarczyć nam jeszcze więcej ogromnej wiedzy o dziejach ludzkości. – przekazał mediom Giorgi Bidzinashvili, profesor archeologii epoki kamienia z Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi.

Ekspansja i przetrwanie Homo erectus

Znaleziona żuchwa to być może najstarsze szczątki wczesnych ludzi, jakie kiedykolwiek znaleziono poza Afryką. Kilka lat temu znaleziono blisko Tbilisi ludzki ząb oraz, w wiosce Damnisi, kilka ludzkich czaszek. Zarówno ząb, jak czaszki mają również około 1,8 miliona lat, lecz niewykluczone, że żuchwa jest jeszcze starsza.

Podczas ostatnich wykopalisk na stanowisku Orozmani badacze natknęli się również na szczątki różnych zwierząt, np. tygrysa szablozębnego, słonia, wilka, jelenia i żyrafy, a także na liczne narzędzia kamienne. Te znaleziska dają odpowiedź na przykład na to, czym żywili się żyjący wówczas na terenie dzisiejszej Gruzji Homo erectus, jakich narzędzi i do jakich czynności używali. To tym bardziej interesujące, gdyż pokazuje, jak wyglądało życie pierwszych ludzi, którzy opuścili Afrykę.

Orozmani wciąż dostarcza nowych znalezisk. Jeden z archeologów pracujących na miejscu żartował nawet, że „będziesz kopał pięć centymetrów głębiej i jest pewność, że znowu znajdziesz coś ciekawego”.

