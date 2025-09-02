Najstarszy dowód krzyżowania Homo sapiens i neandertalczyka. To znacznie wcześniej, niż myślano

90 lat temu w jaskini Magharat as-Suchul na Górze Karmel, na terenie dzisiejszego Izraela, znaleziono szczątki pięcioletniego dziecka. Kości zostały niedawno ponownie przebadane, a naukowcy doszli do zaskakujących wniosków.

Najstarszy dowód?

Do niedawna za najstarszy biologiczny dowód krzyżowania się Homo sapiens i neandertalczyków uważano znalezione w 1998 roku szczątki Dziecka z Doliny Lapedo w Portugalii, które mają około 28 tysięcy lat. Zdaniem naukowców pokazują one, że gatunek współczesnego człowieka oraz Homo neanderthalensis krzyżował się w tym rejonie od około 32 tysięcy lat.

Niemal 100 tysięcy lat starsze szczątki – ich wiek szacuje się na 128 tysięcy lat – znaleziono jednak, jak się okazuje już kilka dekad temu, w północnym Izraelu. Czaszka kilkuletniego dziecka wskazuje bowiem na cechy zarówno Homo sapiens, jak Homo neanderthalensis.

Analiza, prowadzona przez profesora Israela Hershkovitza z Uniwersytetu w Tel Awiwie i Anne Dambricourt-Malassé z Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych, wykorzystała zaawansowaną mikrotomografię komputerową do stworzenia szczegółowych modeli 3D czaszki i szczęki. Badania pokazały, że „czaszka dziecka pod względem ogólnego kształtu, zwłaszcza krzywizny sklepienia czaszki, przypomina Homo sapiens”, lecz jednocześnie posiada charakterystyczne dla neandertalczyków cechy, tj. wewnątrzczaszkowy układ krwionośny, budowa żuchwy i budowa ucha wewnętrznego.

– Badania genetyczne przeprowadzone w ciągu ostatniej dekady wykazały, że te dwie grupy wymieniały się genami. Nawet dzisiaj, 40 tysięcy lat po wyginięciu ostatnich neandertalczyków, część naszego genomu – od 2 do 6 procent – pochodzi właśnie od Homo neanderthalensis. – podkreśla profesor Hershkovitz.

Izraelski badacz kilka lat temu także dokonał przełomowych badań. Wykazał mianowicie, że neandertalczycy pojawili się na terenie Izraela już 400 tysięcy lat temu, zaś około 200 tysięcy lat później spotkali na tym terenie pierwszych, migrujących z Afryki, Homo sapiens.

Wszystkie przeprowadzone dotąd badania jednoznacznie wskazują, że populacja neandertalczyków była stopniowo „wchłaniana” przez rozrastającą się populację Homo sapiens. Interakcje, a więc i krzyżowanie między obydwoma gatunkami, nastąpiły na Bliskim Wschodzie znacznie wcześniej, niż w Europie.

