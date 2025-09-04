Çatalhöyük odkrywa kolejne tajemnice. To najstarsze miasteczko świata

Çatalhöyük to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w środkowej Turcji. Miejsce to było zamieszkane w latach 7100-5950 p.n.e. i jest określane jako proto-miasto; to jedna z najstarszych, o ile nie najstarsza ludzka osada. W szczytowym okresie populacja Çatalhöyük liczyła nawet 8 tysięcy mieszkańców, którzy mieszkali w ciasno upakowanych domach z cegły mułowej, na obszarze około 34 akrów. Jak wykazały dotychczasowe badania, każdy dom był zamieszkany przez około 80 lat, zanim został rozebrany. Archeolodzy odkryli dotąd co najmniej osiemnaście warstw osady, co stanowi świadectwo długiego okresu użytkowania przez człowieka.

„Dom Umarłych”

Archeolodzy prowadzący w Çatalhöyük wykopaliska pod kierunkiem dr. Arkadiusza Marciniaka z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Poznańskiego, odkryli tam właśnie nowe dowody aktywności rytualnej. Badacze kopią we wschodniej części osady.Znaleźli w tym miejscu zespół budynków rozmieszczonych wokół dziedzińca, które wyglądają zupełnie inaczej, niż te, które pełniły funkcje mieszkalne.

Centralnym punktem wydaje się być budynek nazwany przez archeologów Domem Umarłych” lub „Domem Duchów”. Pod jego podłogą złożono ciała dwudziestu osób. Zdaniem archeologów, osoby te prawdopodobnie zmarły gdzie indziej, a później zostały ceremonialnie pochowane w tym domu.

Ponadto, archeolodzy odkryli kolejny, potężny budynek, gdzie znajdowały się pomalowane ściany. Jego przeznaczenie zostanie być może zidentyfikowane dopiero podczas kolejnych badań w nadchodzącym sezonie.

Jak podkreślają pracujący w Çatalhöyük naukowcy, rytuały pogrzebowe i symboliczne malowidła ścienne wskazują na powiązanie życia religijnego z codziennym żyjących przed tysiącami lat mieszkańców osady i mogły one odgrywać kluczową rolę w ich życiu.

Od 2012 roku Çatalhöyük znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.

