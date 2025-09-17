Części królewskiej rezydencji w Wiśle. Szwedzi chcieli ją wywieźć z Polski w czasie potopu

W czasie wojny polsko-szwedzkiej, zwanej powszechnie potopem szwedzkim, wojska najeźdźcy zadali Polsce niewiarygodne straty. Plądrowano i wywożono z Polski wszystko, co przedstawiało wartość. Rozbierano na części nawet co znaczniejsze budynki lub odłupywano znajdujące się na nich zdobienia. Rozbite na części kamienice lub ich części wywożono później do Szwecji. Nie wszystko jednak zdążono wywieźć. Część zrabowanych przedmiotów utonęła w czasie transportu Wisłą.

Willa króla Władysława

10 września tego roku archeologowie pod kierunkiem profesora Huberta Kowalskiego z Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli kolejne fragmenty XVII-wiecznej kamienicy zwanej Villa Regia, która należała do Władysława IV Wazy. Villa Regia znajdowała się pierwotnie w miejscu, gdzie dziś stoją budynki należące do kampusu Uniwersytetu Warszawskiego; była ona poprzednikiem Pałacu Kazimierzowskiego. Villa Regia powstała w latach 1637-1641 według projektu włoskiego architekta architekta Giovanniego Battisty Gisleniego. W swoim czasie uchodziła za jedną z najwspanialszych rezydencji XVII-wiecznej Europy. Po wojnie ze Szwecją, w 1660 roku, rozpoczęto odbudowę budowli, która otrzymała wówczas nazwę Pałac Kazimierzowski na cześć króla Jana Kazimierza.

Potop

Podczas potopu szwedzkiego (1655-1660) willa została przez Szwedów splądrowana i pocięta na kawałki. Zamierzano wywieźć ją do Szwecji, transportując najpierw Wisłą do Gdańska. Naukowcy we wrześniu tego roku wydobyli z wody fragmenty klatki schodowej, fragment łuku arkady oraz kawałek kapitelu filara. Do tej pory z Wisły wydobyto ponad 20 ton materiału, które były częściami królewskiej rezydencji. Prace w tym zakresie prowadzone są od około 15 lat, najczęściej przy bardzo niskim, jak ostatnio, poziomie wody w Wiśle. Najwięcej fragmentów willi znaleziono w 2015 roku. Wydawało się nawet, że więcej bardziej znaczącego materiału nie uda się już wydobyć, lecz choćby ostatnie znalezisko wskazuje, że być może wciąż wiele elementów czeka na znalezienie.

Wszystkie fragmenty Villi Regia trafiają do Muzeum Historii Polski, gdzie trwa rekonstrukcja fasady rezydencji. Prawdopodobnie zwiedzający zobaczą ją już w 2027 roku.

