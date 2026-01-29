Najstarsza sztuka naskalna świata. Zaskakujące wyniki badań

Odcisk dłoni znaleziony na indonezyjskiej wyspie ma prawie 68 tysięcy lat. Malunek znaleziono w południowo-wschodniej części Celebes. Jest to jednocześnie najwcześniejszy archeologiczny dowód na istnienie gatunku Homo sapiens na wyspach między szelfem kontynentalnym Azji i Australią. Odcisk dłoni otoczony jest wykonanymi później odciskami i malowidłami naskalnymi.

Jak podkreślają naukowcy badający jaskinię to odkrycie może wypełnić istotną lukę w wiedzy na temat podróży, jaką odbyli przodkowie rdzennych mieszkańców Australii, zanim dotarli na kontynent co najmniej 60 tysięcy lat temu.

– Jest bardzo prawdopodobne, że ludzie, którzy stworzyli malowidła na Celebes byli częścią populacji, która później rozprzestrzeniła się po regionie i która ostatecznie dotarła do Australii” – przekazał mediom główny autor badania, Adhi Agus Oktaviana, archeolog z Narodowej Agencji Badań i Innowacji w Indonezji.

Droga do Australii

Prehistoryczna sztuka naskalna, czyli malowidła lub rysunki wykonane na skale, została odkryta na całym świecie, od Arabii Saudyjskiej po malowidła wzdłuż granicy amerykańsko-meksykańskiej. Najstarsza datowana sztuka naskalna, którą jeszcze do niedawana zidentyfikowano to mający około 67 tysięcy lat szablon odcisku dłoni znaleziony w Hiszpanii, który został prawdopodobnie wykonany przez neandertalczyków.

Na samej wyspie Celebes znaleziono już wcześniej bogate dziedzictwo, np. mające 51 tysięcy lat rysunki człowieka i świni. W czasie ostatnich badań określono wiek kolejnych znalezionych rysunków. Są to: siedem szablonów dłoni, dwie postacie ludzkie i dwa wzory geometryczne. Najstarszy z nich, odcisk dłoni, datuje się na co najmniej 67 800 lat, co czyni go ponad tysiąc lat starszym, niż malowidła z Hiszpanii.

Dodatkowo, niezwykle interesujący jest fakt, że tuż obok tak starego odcisku znajduje się inny, młodszy od niego o aż 35 tysięcy lat. To dobitny dowód, że ludzie wykorzystywali tę jaskinię przez dziesiątki pokoleń, na przestrzeni wielu wieków.

Identyfikacja najstarszej sztuki naskalnej na Celebes to ważne odkrycie także dlatego, gdyż pozwala zrekonstruować „podróż” Homo sapiens z Afryki przez wyspiarską część Azji do Australii. Obecny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że ludzie przywędrowali z kontynentalnej Azji przez Borneo, Celebes do dzisiejszej Nowej Gwinei i stamtąd dotarli do Australii.

