Paranoja i samobójstwo Hitlera. Panicznie bał się, że stanie się z nim to, co z Mussolinim

„Hitler nie miał już żadnej więzi z rzeczywistością. Jego upadek był równie totalny, jak jego władza”. – wspominał później jeden z najbliższych ludzi Hitlera i współtwórca totalitarnego systemu, Albert Speer.

Ostatnie tygodnie

Adolf Hitler przeniósł się do bunkra pod Kancelarią Rzeszy w styczniu 1945 roku. Schronienie to stało się jego ostatnią twierdzą. Z relacji jego najbliższych współpracowników, w tych ostatnich tygodniach, wyłania się obraz człowieka załamanego, ogarniętego paranoją, całkowicie pozbawionego złudzeń.

Wierząc, że kapitulacja to hańba, Hitler w ostatnich dniach życia spisał swój polityczny testament. Pisał: „Zdecydowałem się pozostać w Berlinie i tam dobrowolnie wybrać śmierć w chwili, gdy okaże się, że nie jestem już w stanie kierować losem mojego narodu”.

Hitler ponadto panicznie bał się, że może dostać się w ręce Sowietów. Nie chciał, aby z jego szczątkami obchodzono się tak, jak z ciałem Benito Mussoliniego, którego po śmierci powieszono w publicznym miejscu za nogi. Hitler kazał więc spalić swoje zwłoki natychmiast po śmierci. Pisał: „Nie chcę, by moje zwłoki zostały wystawione publicznie, jak to uczyniono z Mussolinim. Dlatego nakazuję, by moje ciało zostało natychmiast spalone”.

29 kwietnia Hitler poślubił swoją partnerkę Evę Braun. Następnego dnia oboje odebrali sobie życie – ona zażyła cyjanek, on zastrzelił się, uprzednio także przyjmując truciznę. Ich ciała zostały spalone na dziedzińcu Kancelarii Rzeszy przez członków SS.

Informację o śmierci Hitlera potwierdził wkrótce generał Hans Krebs, który 1 maja próbował przekazać ją Rosjanom: „Führer nie żyje. Zginął w bunkrze. Proszę przekazać tę wiadomość marszałkowi Żukowowi”.

Po śmierci Hitlera władzę nad upadającymi Niemcami objął admirał Karl Dönitz, który podjął negocjacje kapitulacyjne. 8 maja podpisano bezwarunkową kapitulację Niemiec. II wojna światowa w Europie dobiegła końca.

Po wojnie bunkier, gdzie w ostatnich miesiącach ukrywał się Hitler, został zrównany z ziemią.Dziś na jego miejscu znajduje się parking. Tylko niepozorna tablica informuje, co istniało tu wcześniej. To celowy zabieg, aby miejsce to nie zamieniło się w miejsce kultu.

