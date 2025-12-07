Dzień, który zszokował Amerykę. Czy można było zapobiec temu atakowi?

Pearl Harbor to amerykańska baza marynarki wojennej w pobliżu Honolulu na Hawajach, która była miejscem niszczycielskiego i niespodziewanego ataku sił japońskich 7 grudnia 1941 roku. Tuż przed 8 rano w niedzielny poranek setki japońskich myśliwców uderzyło na bazę. Udało im się zniszczyć lub uszkodzić prawie 20 amerykańskich okrętów wojennych, w tym osiem pancerników oraz ponad 300 samolotów. W ataku zginęło ponad 2,4 tysiąca Amerykanów, w tym wielu cywilów. Tysiąc osób zostało rannych. Dzień po ataku Japonii na Pearl Harbor prezydent Franklin D. Roosevelt zawnioskował do Kongresu o wypowiedzenie wojny Japonii.

Droga do wojny

Atak na Pearl Harbor był dla Stanów Zjednoczonych zaskoczeniem, choć relacje pomiędzy obydwoma krajami były napięte od lat, a pogorszyły się znacznie, kiedy w 1937 roku Japonia zaatakowała Chiny. Po masakrze w Nankinie, kiedy Japończycy wymordowali nawet 400 tysięcy Chińczyków (dane są bardzo rozbieżne), Stany Zjednoczone nałożyły na Japonię sankcje, które uderzyły w ich gospodarkę. Wydawało się, że wybuch wojny – pomimo prowadzonych rozmów – będzie tylko kwestią czasu, jednak nie spodziewano się, że Japonia rozpocznie atak od odległych, z ich punktu widzenia, Hawajów.

Ponadto amerykański wywiad był pewny, że jeśli atak nastąpi, to będzie miał miejsce na południowym Pacyfiku. Choć w amerykańskim wojsku pojawiały się głosy, że Japonia może zacząć od Hawajów, większość dowódców odrzucała ten pomysł jako nielogiczny i niedorzeczny. Tym samym Pearl Harbor pozostawało właściwie niebronione będąc łatwym celem dla japońskich wojsk.

Atak na Pearl Harbor

Japonia miała prosty plan: musiała zniszczyć amerykańską flotę Pacyfiku. To wyeliminowałoby USA z wojny na Oceanie Spokojnym, gdzie Tokio zamierzało rozszerzać swoje wpływy.

7 grudnia 1941 roku około 8 rano Japonia, po miesiącach przygotowań, rozpoczęła atak na Pearl Harbor. Niebo nad Hawajami zasnuły japońskie samoloty. Dziesięć minut później pancernik USS Arizona został trafiony, eksplodował i niedługo później zatonął. Zdjęcia płonących okrętów wojennych USA stały się symbolem japońskiego ataku.

Japoński atak na Pearl Harbor trwał dwie godziny. W tym czasie wszystkie amerykańskie pancerniki zostały poważnie uszkodzone, a dwa zatopione. Japonia zniszczyła łącznie 20 okrętów i ponad 300 samolotów. Zniszczeniu uległy port, doki i lotniska. Zginęło 2,4 tysiące ludzi, a ponad tysiąc zostało rannych.

Japończykom nie udało się jednak zniszczyć najważniejszych amerykańskich okrętów: lotniskowców, które owego dnia znajdowały się poza bazą. Atak szczęśliwie ominął również składy ropy naftowej, warsztaty naprawcze, stocznie i doki okrętów podwodnych, co pozwoliło dość szybko odbudować wiele poniesionych strat.

Stany Zjednoczone były w szoku

Dzień po ataku na Pearl Harbor, 8 grudnia prezydent Franklin D. Roosevelt przemawiał na wspólnej sesji Kongresu. Mówił:

„Bez względu na to, jak długo może nam zająć pokonanie tej zaplanowanej inwazji, naród amerykański będzie walczył do absolutnego zwycięstwa. Wierzę, że interpretuję wolę Kongresu i ludzi, gdy zapewniam, że nie tylko będziemy bronić się do końca, ale upewnimy się, że ta forma zdrady nigdy więcej nam nie zagraża”.

Po ataku na Pearl Harbor, po raz pierwszy od lat naród amerykański był naprawdę zjednoczony. W całych Stanach Zjednoczonych nie było chyba nikogo, kto uważałby, że nie należy przystąpić do wojny.

8 grudnia Kongres zatwierdził wypowiedzenie wojny Japonii. Trzy dni później sojusznicy Japonii, Niemcy i Włochy, wypowiedzieli wojnę Stanom Zjednoczonym. Niedługo później USA odwzajemniły się i także wypowiedziały im wojnę. Ponad dwa lata po rozpoczęciu II wojny światowej do konfliktu włączył się następny kraj. Kolejny teatr wojny został otwarty.

Czytaj też:

Zimowy koszmar Sowietów. Tego się nie spodziewaliCzytaj też:

Sensacja w Warszawie. Dokumenty z czasów niemieckiej okupacji pod podłogąCzytaj też:

"Mali bandyci i chuligani". Dzieci za drutami. Niemcy stworzyli obóz specjalnie dla nich