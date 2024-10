Polski akcent w symbolu Rio de Janeiro. Pomnik Chrystusa Odkupiciela

Pomnik Chrystusa Odkupiciela powstał w latach 1922-1931. Posąg ma 30 metrów wysokości. Wraz z cokołem mierzy 38 metrów.

Historia budowy

Pierwszy pomysł dotyczący budowy pomnika ukazującego postać Chrystusa na górze Corcovado (jest to szczyt o wysokości 710 metrów n.p.m. znajdujący się w zachodniej części Rio de Janeiro) pojawił się w połowie XIX wieku, lecz początkowo idea ta nie spotkała się z dużym odzewem. Pomysłu jednak nie porzucono. W 1920 roku grupy katolickie z Rio de Janeiro ponownie wystąpiły z takim postulatem. Do budowy pomnika Chrystusa lub dużego krzyża na górze Corcovado dążyło przede wszystkim Koło Katolickie, które zbierało darowizny, aby pomnik mógł powstać. Przy okazji zwracano uwagę na problem postępującej laicyzacji społeczeństwa. Posąg miał być też hołdem złożonym Bogu w setną rocznicę uzyskania niepodległości przez Brazylię.

Rozważano kilka projektów pomnika. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja ukazująca Jezusa Chrystusa z otwartymi ramionami, który jest symbolem pokoju. Posąg zaprojektowali Heitor da Silva Costa i Carlos Oswald, zaś wyrzeźbił go polsko-francuski artysta Paul Landowski. Twarz Chrystusa pomagał Landowskiego wyrzeźbić rumuński twórca, Gheorghe Leonidzie.

Budowa pomnika trwała od 1922 do 1931 roku. Posąg powstawał we Francji, skąd statkiem przetransportowano go do Rio w 1931 roku. Konstrukcję wykonano z żelbetonu. Niektóre materiały sprowadzono aż ze Szwecji. Pomnik został oficjalnie otwarty 12 października 1931 roku.

Od samego początku pomnik Chrystusa Odkupiciela stał się symbolem Rio de Janeiro i całej Brazylii. Bez fotografii z posągiem Chrystusa trudno wyobrazić sobie wycieczkę do tego miejsca.

Niejednokrotnie renowacja pomnika była współfinansowana przez wielkie korporacje, co było dla nich świetną okazją do zareklamowania swoich usług i produktów (dziś może dziwić, że międzynarodowe firmy tak chętnie finansowały „katolickie” przedsięwzięcie). W roku 2008 pomnik uległ poważnym zniszczeniom w wyniku uderzenia pioruna. Władze Rio de Janeiro podjęły wówczas prace renowacyjne i zabezpieczające (m.in. wymieniono piorunochrony chroniące posąg). Poważne prace rekonstrukcyjne prowadzone były od 2010 roku (wykorzystano w ich trakcie kamień pochodzący z tego samego kamieniołomu, co w latach 20. XX wieku). W tamtym czasie wandale zaatakowali pomnik rozpylając na niego farbę. Społeczne oburzenie i potępienie tego czynu sprawiły, że sprawcy sami zgłosili się na policję.

Do pomnika można dotrzeć drogą lub kolejką zębatą. Na początku XXI wieku w okolicy posągu zbudowano ruchome schody oraz windy, aby ułatwić dostęp wszystkim, którzy chcieliby podejść jak najbliżej słynnego pomnika.

Pomnik Chrystusa Odkupiciela ma, wraz z cokołem, 38 metrów wysokości. Rozpiętość ramion Chrystusa z Rio to 28 metrów. Pomnik jest uważany za jeden z siedmiu nowych cudów świata.

