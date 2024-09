Kto namalował ten obraz? Trudny test

Najbardziej znani malarze i ich mniej znane dzieła. Niektórym test może wydawać się trudny, lecz jeśli historia sztuki to Państwa pasja, nie będziecie mieć z nim większych kłopotów. Spróbujecie?

QUIZ: Kto jest twórcą tego dzieła?

Więcej:

Najbardziej znane polskie malarki

Choć popularnością nie dorównywały artystom takim, jak Jan Matejko, Wojciech Kossak czy Stanisław Wyspiański, to obdarowane były także wielkim talentem. Ich obrazy są powszechne znane, choć niekoniecznie wszyscy wiedzą, kim były ich autorki.

Uczyły się pod okiem najlepszych nauczycieli rysunku i malarstwa w swoich czasach, wystawiały obrazy w galeriach i salonach w całej Europie. Kim są najsłynniejsze i najlepsze polskie malarki?

Tamara Łempicka

Tamara Łempicka urodziła się 16 maja 1898 roku prawdopodobnie w Moskwie jako Tamara Rozalia Gurwik-Górska. Nazwisko Łempicka przyjęła dopiero po wyjściu za mąż. Często podkreślała swoje polskie pochodzenie, choć tak naprawdę pochodziła z rodziny żydowskiej, lecz fakt ten skrywała.

Po odejściu ojca (być może popełnił samobójstwo), matka Tamary zamieszkała z dziećmi o swych rodziców, Deklerów, w Warszawie. Po śmierci dziadków Tamara wyjechała do Petersburga i mieszkała u wujostwa. Tam uczęszczała do Akademii Sztuk Pięknych. Poznała wówczas Tadeusza Łempickiego i wyszła za niego. W 1918 roku malarka, wraz z mężem i córką, wyjechała do Francji, gdzie rozpoczęła studia na Academie Ranson. Łempicka coraz więcej malowała łącząc różne style, a jednocześnie opracowując swoją własną, niepowtarzalną metodę.

Tamara Łempicka została symbolem stylu art déco, wkrótce stała się bardzo popularna, a jej obrazy zamawiali kolekcjonerzy w całej Europie. Niektórym krytykom jej styl się jednak nie podobał. Nazywano ją „propagatorką perwersyjnego malarstwa” oraz krytykowano „cielesność graniczącą z kiczem lub przynajmniej grzechem”.

Łempicka lubiła przepych i życie „na poziomie”. Miała początkowo liczne romanse, a w końcu rozwiodła się z mężem. Na początku lat 30. rozmyślała jednak nad wstąpieniem do klasztoru. To wówczas powstał jeden z najlepszych obrazów w jej karierze pt. „Matka przełożona”.

W 1934 roku Łempicka wyszła za mąż za barona Raoula Kuffnera, jednego z najbogatszych ludzi w Austrii. W 1938 roku oboje wyjechali do USA, gdzie Łempicka była również znana. Jej kariera nie rozwijała się jednak tak, jak wcześniej. W 1962 roku, kiedy zmarł jej mąż, Łempicka porzuciła malarstwo i wyjechała do Meksyku. Zmarła 18 marca 1980 roku w Cuernavace.

Znane obrazy, nieznane autorki. Sześć polskich malarek, które warto znać

