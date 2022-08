Maria Kaczyńska. Pierwsza Dama o dobrym sercu

Maria Kaczyńska nie angażowała się w polityczne spory. Bywało, że dobrze wspominali ją nawet przeciwnicy jej męża Lecha Kaczyńskiego. Zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

Młode lata

Maria Kaczyńska urodziła się 21 sierpnia 1942 roku jako Maria Helena Mackiewicz. Przyszła na świat w Machowie, niedaleko Mińska (dziś to Białoruś). Jej ojciec Czesław działał w Armii Krajowej (Organizacja Wojskowa „Wilki”) i nosił pseudonim „Szczygieł”. Jeden z braci ojca został zamordowany przez Sowietów w Katyniu.

Po II wojnie światowej rodzina Mackiewiczów została przymusowo wysiedlona ze swojej miejscowości. Zamieszkali w Człochowie (dziś to województwo pomorskie), po czym przenieśli się do Złotowa, gdzie mieszkali do 1953 roku.

W 1951 roku Maria Kaczyńska została skierowana do sanatorium w Rabce na leczenie związane z jej wrodzoną wadą serca. Dwa lata później w Rabce zamieszkała cała rodzina. Maria ukończyła w Rabce szkołę podstawową, a później I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera. Po zdaniu matury postanowiła wyjechać do Sopotu, gdzie studiowała handel zagraniczny (specjalność: transport morski) w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Maria przez wiele lat pobierała nauki gry na fortepianie. Uczyła się także języków. Znała angielski, francuski, hiszpański i rosyjski.

Po ukończeniu studiów Maria rozpoczęła pracę w Instytucie Morskim w Gdańsku. W 1976 roku poznała, będącego wówczas na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, Lecha Kaczyńskiego. Dwa lata później para pobrała się. W 1980 roku urodziła się ich córka Marta. Po urodzeniu córki Maria Kaczyńska zajmowała się tłumaczeniami oraz udzielała korepetycji.

Pierwsza Dama

„Przede wszystkim była osobą bardzo mądrą życiowo. Można także powiedzieć, że była bardzo prostolinijna – gdy coś jej się nie podobało, po prostu to mówiła, ale nigdy w sposób nieprzyjemny, tylko zawsze miało się wrażenie, że robi to z życzliwości; odbiór był taki, że chce pomóc. Że np. rzeczy, na które zwraca uwagę, mają właśnie służyć temu, żeby urząd był jak najlepiej reprezentowany, żeby prezydentura była sprawowana jak najlepiej, w dobrym stylu. Zwracała uwagę np. na ubiór i mówiła: »Proszę nałożyć krawat, sytuacja tego wymaga«. Nigdy nie odebrałem, żeby Pani Prezydentowa zrobiła coś w zdenerwowaniu, nie ‒ zawsze bardzo spokojnie, bardzo rzeczowo. Była taką osobą ‒ jak ja to mówię ‒ twardo stąpającą po ziemi. Bardzo lubiłem i bardzo Panią Prezydentową za to ceniłem – że jej uwagi zawsze były celne, mądre, a jednocześnie w zasadzie oczywiste. Taka była – raczej silną osobowością” – mówił o Marii Kaczyńskiej Prezydent RP Andrzej Duda (prezydent.pl)

Maria Kaczyńska angażowała się w wiele inicjatyw charytatywnych. Współpracowała z Przewodniczącą Międzynarodowego Zgromadzenia Kobiet Ministrów, Madeleine Albright, która działała na rzecz profilaktyki zdrowotnej kobiet.

Pierwsza Dama reprezentowała Polskę podczas licznych uroczystości u boku męża, a także samodzielnie. 1 lutego 2006 roku podjęła w Pałacu Prezydenckim księżniczkę Annę, córkę królowej Elżbiety. Rok później przyjmowała małżonkę George’a W. Busha, Laurę Bush podczas jej wizyty na Helu.

Maria Kaczyńska, 10 kwietnia 2010 roku wraz z mężem oraz liczną delegacją, wyleciała na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej do Smoleńska. Około godziny 8:40 czasu polskiego samolot z 96 osobami na pokładzie rozbił się niedaleko lotniska w Smoleńsku. Zginęli wówczas wszyscy będący na pokładzie samolotu.

Ciało Marii Kaczyńskiej zostało sprowadzone do Polski 13 kwietnia 2010 roku. 18 kwietnia, Maria Kaczyńska, wraz z mężem Lechem Kaczyńskim, została pochowana w bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.

Imieniem Marii Kaczyńskiej została nazwana odmiana tulipana, nad którą sławny holenderski hodowca tulipanów, Jan Ligthart, pracował 18 lat. Odmiana nazwana przez niego w 2008 roku na cześć Pierwszej Damy RP „Maria Kaczyńska” jest delikatnie kremowa.

Maria Kaczyńska została uhonorowana pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

