QUIZ: Kto i kiedy zdobył olimpijski medal? Pamiętasz te sukcesy?

Polacy niejednokrotnie stawali na podium w czasie letnich igrzysk olimpijskich. Czy pamiętasz największe sukcesy naszych sportowców? Kto i kiedy zdobył dla Polski medale?

QUIZ: Polskie medale olimpijskie. Pamiętasz wszystkich sportowców?

Więcej

Kto był najsłynniejszym polskim sportowcem w dwudziestoleciu międzywojennym? Komu najbardziej kibicowano? Przedstawiamy wybór najpopularniejszych polskich sportowców z lat 1918-1939.

Choć nowo odrodzona Polska zmagała się z wieloma problemami gospodarczymi i społecznymi, to mimo to sport mocno rozwijał się w okresie międzywojennym. Sport okazał się znakomitym czynnikiem spajającym podziały społeczne – dostarczał emocji, wzruszeń i dumy z osiągnięć rodaków na międzynarodowych arenach. Nasi zawodnicy niejednokrotnie udowadniali, że nie byli tylko gigantami ciała, ale i ducha. Oto 10 sylwetek najwybitniejszych zawodników międzywojennej Polski.

Jadwiga Jędrzejewska

Jadwiga Jędrzejewska – ur. 15 października 1912 r. w Krakowie. Uważana jest za najwybitniejszą polską tenisistkę, aż do „ery” Agnieszki Radwańskiej. Można powiedzieć, że ta dyscyplina sportu była jej niejako pisana, gdyż jej dom rodzinny sąsiadował z kortami AZS. W wieku 13 lat wstąpiła do tamtejszego klubu tenisowego, lecz z racji tego, iż panie z wyższych sfer niezbyt chętnie grały z dziewczynką pochodzącą z robotniczej rodziny, trenowała głównie z mężczyznami. Opłaciło się – począwszy od 1922 r. Jadwiga Jędrzejowska aż 26 razy zdobyła tytuł Mistrza Polski. Od 1931 r. brała udział w zawodach Wimbledonu, gdzie w 1937 r. doszła do samego finału, ulegając jednak Brytyjce Dorothy Round. Wojna przerwała świetnie rozwijającą się karierę. Pomimo, że otrzymała wiele propozycji wyjazdu (w tym od samych Niemców), zdecydowała się pozostać w kraju. Po wojnie osiedliła się w Bydgoszczy i wróciła do sportu. Karierę zakończyła w 1968 r. Zmarła 28 lutego 1980 r.

Władysław Karaś

Władysław Karaś – ur. 31 sierpnia 1893 r. w Kielcach, był zdobywcą pierwszego medalu olimpijskiego w historii strzelectwa sportowego w Polsce, a ponadto kapitanem Wojska Polskiego oraz oficerem wywiadu wojskowego. Jak podawało Polskie Radio, „wszystkie kluczowe wydarzenia w jego życiu rozgrywały się w czwartek”. W czwartek 6 sierpnia 1936 r. rozpoczął pierwszy dzień konkurencji na strzelnicy olimpijskiej na Olimpiadzie w Berlinie, gdzie dzień później, na zakończenie zawodów, zdobył brązowy medal. W czwartek 6 sierpnia 1914 r. został zaszeregowany do oddziałów strzeleckich Józefa Piłsudskiego.

W trakcie II wojny światowej używał pseudonimów "Czarny", "Dąbrowski", "Pankracy", "Karczewski”, "Kuryłło". Został aresztowany przez Niemców w czwartek 23 kwietnia 1942 roku i rozstrzelany w czasie masowej egzekucji nieopodal Magdalenki pod Warszawą (w czwartek 28 maja 1942). W zasługi za wybitną służbę wojskową, pośmiertnie został awansowany do rangi majora.

Adam Królikiewicz

Adam Królikiewicz – ur. 9 grudnia 1894 r. we Lwowie, w rodzinie mieszczańskiej, najwybitniejszy polski jeździec w latach 20. XX w, . brązowy medalista olimpijski w konkursie skoków Prix des Nations w Paryżu (1924) – pierwszy w historii naszego sportu jeździeckiego.

Po raz pierwszy wsiadł na konia w 1914 r., kiedy wstąpił do I Brygady Legionów Polskich. Od 1918 r. służył w Wojsku Polskim, gdzie awansował do rangi majora. Uczył się w Oficerskiej Szkole Kawalerii, a następnie w Oficerskiej Szkole Jazdy w Starej Wsi pod Warszawą. W pierwszych zawodach sportowych wystartował w 1920 r., a swoje rzemiosło doprowadził do perfekcji, co udowodnił w Paryżu na wspaniałym występie olimpijskim. Ogółem w latach 1920-1926 Królikiewicz wziął udział w 94 konkursach jeździeckich, w których zdobył 81 wyróżnień i 24 pierwsze miejsca w konkursach międzynarodowych. Po zakończeniu kariery sportowej pracował jako trener jeździectwa. Niestety w 1965 r., na planie filmu „Popioły”, gdzie odtwarzał sceny batalistyczne, uległ poważnemu wypadkowi. Zmarł 4 maja 1966 r.

Czytaj też:

Polscy olimpijczycy. 10 najsłynniejszych sportowców międzywojnia

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:

QUIZ: Igrzyska olimpijskie w starożytności. Jak wszystko się zaczęło?Czytaj też:

QUIZ: Celebrujmy zwycięstwa! Największe polskie triumfy