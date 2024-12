"Tysięczna rocznica koronacji Polski". Kolejna wpadka Trzaskowskiego

W czasie konwencji Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego w Gliwicach, która miała miejsce kilka dni temu, kandydat na prezydenta RP odwoływał się do różnych aspektów polskiej tradycji, kultury, kina i historii. Rozbawienie wywołały m.in. słowa prezydenta Warszawy mówiącego „Bonjour”! i zachęcającego do picia polskiego wina oraz przywołującego scenę z filmu „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”, kiedy główny bohater, Franek Dolas, zachwala swym kompanom-współwięźniom polskie zupy i mówi o zalewajce.

Tysiąc lat Polski

Rafał Trzaskowski wspominał też o wydarzeniach, które czekają naszą ojczyznę w przyszłym roku. Odwołał się m.in. do tysięcznej rocznicy koronacji pierwszych dwóch polskich królów, czyli Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta, co miało miejsce w 1025 roku. Dziennikarze oraz wyborcy wytknęli jednak prezydentowi Warszawy, że mówiąc o tak ważnym wydarzeniu skomentował je jako: „tysiąclecie koronacji Polski”. Na sprawę zwrócili uwagę m.in. prof. Sławomir Cenckiewicz oraz publicysta Łukasz Warzecha. Niezadowolenia ze słów kandydata na prezydenta RP nie kryli internauci, zarzucając Trzaskowskiemu, że nie przywiązuje dostatecznej wagi do słów, które wypowiada oraz że tak naprawdę nie interesują go dzieje Polski i nie wie nawet dokładnie, co wydarzyło się w 1025 roku.

Rok 2025 rokiem Milenium Koronacji Polskich królów

W połowie tego roku Sejm RP ustanowił rok 2025 Rokiem Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów w Gnieźnie. Za uchwałą głosowało 245 posłów, 181 było przeciw, 18 wstrzymało się od głosu.

W uchwale napisano m.in.: „Pielęgnowanie pamięci o początkach polskiej państwowości jest naszym obowiązkiem. To również świadectwo roli, jaką Polska odgrywała na świecie przez minione tysiąclecia (...). Koronacja Bolesława Chrobrego była jasnym sygnałem dla ówczesnego świata, że młode państwo polskie jest niepodległe i niezależne. Był to początek wzrastania pozycji Polski na średniowiecznej mapie Europy, która z księstwa przeistoczyła się w królestwo”.

