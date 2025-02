QUIZ: Kto urodził się wcześniej? Możesz mieć kłopot ze wskazaniem dobrej odpowiedzi

Choć wymienione w teście postaci mogą wydawać się dobrze znane, to być może i tak rozwiązanie quizu sprawi pewne trudności. A może tak świetnie znasz biografie znanych ludzi, że bez trudu sobie poradzisz? Przekonajmy się:

QUIZ: Kto jest starszy? Czy będziesz wiedział?

Marek Antoniusz i Kleopatra

Egipska królowa Kleopatra i Marek Antoniusz (współrządzący Rzymem z Oktawianem Augustem) spotkali się w 42 roku p.n.e. Marek Antoniusz wezwał wówczas Kleopatrę do Cylicji, gdzie miał uzgodnić z nią warunki sojuszu pomiędzy Rzymem a Egiptem.

Zgodnie z historią przedstawioną przez Plutarcha, Kleopatra popłynęła do Tarsu ubrana w szaty Izydy. Antoniusz dał się uwieść jej urokom. Ich związek trwał ponad dziesięć lat, aż do śmierci Antoniusza. Choć Marek Antoniusz miał w tym czasie dwie żony (po śmierci Fulwii ożenił się z siotrą Oktawina, Oktawią), to wydaje się, ze tylko Kleopatrę darzył prawdziwym uczuciem. Para miała dwoje dzieci: Aleksandra Heliosa (Słońce) i Kleopatrę Selene (Księżyc).

W 32 roku p.n.e. relacje pomiędzy Antoniuszem i Oktawianem pogorszyły się. Oktawian wydał wojnę Egiptowi i stronnikom Antoniusza. W 31 roku broniący się w Aleksandrii Antoniusz usłyszał pogłoskę, że Kleopatra popełniła samobójstwo i z rozpaczy rzucił się na miecz. Kleopatra długo rozpaczała po stracie ukochanego. Dziesięć miesięcy później, kiedy Oktawian ostatecznie zdobył Aleksandrię, także odebrała sobie życie.

Justynian Wielki i Teodora

Justynian był bratankiem cesarza Justyna, który go usynowił i uczynić swoim następcą. Justynian miał duży wpływ na rządy w państwie w czasie panowania swego stryja. W 525 roku Justynian został ogłoszony cezarem, a dwa lata później został cesarzem w randze augustusa.

Cesarz Justyn zmienił dla swojego bratanka prawo, które pozwoliło mu poślubić kobietę niskiego pochodzenia. Żoną Justyniana została Teodora, była aktorka (co w owym czasach równało się profesji prostytutki). 1 sierpnia 527 roku Justynian (po śmierci Justyna) został jedynowładcą i cesarzem Bizancjum. Wraz z nim koronowano na cesarzową Teodorę.

Teodora i Justynian stanowili zgodną parę. Cesarzowa wykazała niejednokrotnie wyjątkowy zmysł polityczny, często służyła mężowi radą oraz prowadziła różne intrygi. W 532 roku w Konstantynopolu wybuchł bunt poddanych, znany jako „bunt Nika”. Wywołały go stronnictwa kibiców „zielonych” i „niebieskich” (nad Bosforem ogromne emocje wywoływały wyścigi rydwanów, które odbywały się w hipodromie), które miały w mieście od lat bardzo duże wpływy. Za namową Teodory, Justynian, który początkowo chciał porozumieć się z buntownikami pokojowo, skierował wobec nich wojsko i zdławił bunt. Prawdopodobnie tylko tak brutalne rozprawienie się z buntem Nika uchroniło Justyniana przed utratą tronu.

Ferdynand Aragoński i Izabela Kastylijska

Do historii przeszli jako Królowie Katoliccy – tytuł ten otrzymali z rąk papieża Aleksandra VI w roku 1496. Było to specjalne wyróżnienie, które zrównywało hiszpańskich monarchów z królami Francji noszącymi tytuł Królów Arcychrześcijańskich.

Izabela i Ferdynand swoim małżeństwem doprowadzili do zjednoczenia sporej części Hiszpanii. Izabela była królową Kastylii i Leonu, a Ferdynand królem Aragonii. Ich ślub miał miejsce 1469 roku. Jak podają źródła, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Od początku stanowili zgodną i kochającą się parę. W swoich czasach wywoływali zgorszenie i zdziwienie faktem, iż… posiadali wspólną sypialnię i spali w jednym w łóżku. Doczekali się pięciorga dzieci, w tym czterech córek. Jedną z nich była Katarzyna Aragońska (żona króla Anglii Henryka VIII), a inną Joanna Szalona, znana głównie ze swej wielkiej miłości do męża Filipa.

