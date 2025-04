Papież Franciszek nie żyje. Jak wyglądała jego droga do Watykanu oraz pontyfikat?

Jego pontyfikat oceniany był różnorako. Część osób wskazywała, że papież Franciszek pozwolił w końcu na rozluźnienie „sztywnych” zasad panujących rzekomo Kościele. Inni z kolei wskazywali na jego zbyt liberalne podejście do kwestii wiary, relacji z innymi religiami, a także np. do spraw nielegalnej migracji.

Jak kardynał pochodzący z Argentyny trafił ostatecznie do Watykanu? Przypomnijmy najważniejsze momenty życia papieża Franciszka, a właściwie Jorge Mario Bergoglia.

Kariera duchownego

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w biednej dzielnicy Buenos Aires. Jego rodzice mieli włoskie pochodzenie; do Argentyny przenieśli się w 1929 roku. Jorge miał pięcioro rodzeństwa. Jako dziecko uczęszczał do szkoły prowadzonej przez salezjanów, a później do technikum o profilu chemicznym. Już wtedy cierpiał na choroby płuc; wycięto mu wówczas fragment prawego płuca.

Mając 21 lat Bergoglio rozpoczął studia w seminarium w Villa Devoto koło Buenos Aires. W roku 1958 wstąpił do zakonu jezuitów. Licencjat obronił z filozofii. Studiował też literaturę i psychologię, a później teologię w Colegio Máximo San José w San Miguel. Przez jakiś czas pracował w szkole.

Święcenia kapłańskie przyszły papież Franciszek przyjął 13 grudnia 1969 roku. Był mistrzem nowicjatu w seminarium w Villa Barilari. Wykładał też teologię Colegio Máximo San José. Od 1973 roku był prowincjałem jezuitów w Argentynie. Uchodził już wówczas za jedną z najważniejszych postaci Kościoła w Argentynie.

Pod koniec lat 70. studiował w Niemczech, a od 1986 roku pracował w argentyńskiej Córdobie. Kilka lat później został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym Buenos Aires i biskupem tytularnym Auca. W 1997 roku był arcybiskupem, a w 2001 roku kardynałem. W 2011 roku złożył rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity Buenos Aires z powodu ukończenia 75 lat, lecz papież Benedykt XVI zlecił mu dalsze sprawowanie urzędu.

Wybór na papieża

W roku 2005, po śmierci papieża Jana Pawła II, Jorge Mario Bergoglio uchodził za najpoważniejszego, obok kardynała Josepha Ratzingera, kandydata na głowę Kościoła katolickiego.

Po rezygnacji papieża Benedykta XVI 13 marca 2013 roku, Bergoglio został wybrany jego następcą podczas konklawe w piątym głosowaniu. Bergoglio wybrał, jako pierwszy papież w dziejach, imię Franciszek, wskazując, że wzorem świętego Franciszka z Asyżu, chciałby zająć się problemami biednych i potrzebujących. Papież Franciszek zachował jednocześnie swą biskupią dewizę „Miserando atque eligendo” („Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”), która została zaczerpnięta z komentarza do powołania jednego z Apostołów, świętego Mateusza (Mt 9,9).

Pierwszą Mszę świętą jako papież, Franciszek odprawił w bazylice Matki Bożej Większej, miejscu, gdzie pierwszą Mszę odprawił św. Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów. Uroczysta inauguracja pontyfikatu papieża Franciszka odbyła się 19 marca 2013 roku.

W dniu 5 lipca 2013 roku została opublikowana pierwsza encyklika papieża Franciszka nosząca tytuł „Lumen Fidei”, zaś 24 listopada 2013 pierwsza adhortacja nosząca tytuł „Evangelii gaudium”. Druga encyklika, „Laudato si'” ukazała się w czerwcu 2015 roku. Druga adhortacja „Amoris Laetitia” została opublikowana w roku 2016. Trzecia encyklika „Fratelli tutti” ukazała się w 2020 roku. Ostatnia encyklika „Dilexit nos” ukazała się natomiast 24 października 2024 roku.

12 lutego 2016 roku na Kubie Franciszek jako pierwszy w historii papież spotkał się ze zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego Rosji, patriarchą Cyrylem I. Rok wcześniej, w ramach zabiegów o pojędrnienie między wyznawcami chrześcijaństwa, przeprosił waldensów za „krzywdy, jakie wyrządził im Kościół”.

11 stycznia 2021 w motu proprio „Spiritus Domini” papież Franciszek dokonał zmiany w prawie kanonicznym zezwalając kobietom na posługę akolity i lektora, zaś pół roku później w motu proprio „Traditionis custodes” Franciszek ogłosił ograniczenia w możliwości sprawowania Liturgii przedsoborowej w klasycznym rycie rzymskim, podważając tym samym znacząco zasady wprowadzone przez swojego poprzednika, papieża Benedykta XVI.

Papież Franciszek zaangażował się dyplomatycznie w konflikt rozpoczęty przez Rosję na Ukrainie. 25 lutego 2022 roku spotkał się w ambasadzie rosyjskiej przy Watykanie z dyplomatami rosyjskimi. Miesiąc później dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Z drugiej strony, przez wiele tygodni nie wypowiadał się krytycznie o samej Rosji i nie wskazywał jednoznacznie, kto jest winien rozpoczęcia konfliktu, co wywołało niezadowolenie państw wspierających Ukrainę.

Papież przez wiele lat cierpiał na różne schorzenia. W czasie swego pontyfikatu kilkukrotnie przebywał w szpitalu. Po ostatnim, długim pobycie w poliklinice Gemelli wiele wskazywało, że papież jednak wróci do zdrowia. Niestety, 21 kwietnia 2025 roku rano, o 7.35, w Poniedziałek Wielkanocny, papież Franciszek zmarł. Papież zdążył jeszcze, dzień wcześniej, w Niedzielę Wielkanocną, udzielić zwyczajowego błogosławieństwa Miastu i Światu – Urbi et Orbi.

