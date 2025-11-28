Od demokracji do technokracji. Wielki i głęboki reset

Przedsięwzięcie realizowane pod różnymi propagandowymi hasłami, takimi jak „zrównoważony rozwój”, oraz kontrolowanymi globalnymi katastrofami, jak kryzysy finansowe.

GŁĘBOKI RESET to skrywany pod wielkoresetowymi deklaracjami i posunięciami proces wprowadzania, wzmacniania i doprecyzowywania niewidocznej, nieodwracalnej i nienegocjowalnej kontroli nad pełnym spektrum ludzkiej aktywności i dostępnej człowiekowi rzeczywistości.

Książka stanowi rekapitulację realizowanego w latach 2022-2024 na Politechnice Warszawskiej projektu naukowego i popularyzatorskiego pt. Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – studium transformacji ku cywilizacji informacyjnej. To pierwsza w Polsce, kompleksowa analiza problemu globalnego Wielkiego

i Głębokiego Resetu, przeprowadzona przez ponad 100 – osobową grupę badaczy z różnych ośrodków naukowych i różnych dziedzin.

Jako kierownikowi badań nad zjawiskami globalnymi i procesami cywilizacyjnymi, pozostaje mi tylko wyrazić nadzieję, że badania te będą mogły nieskrępowanie toczyć się nadal w atmosferze merytorycznej argumentacji. Odwoływanie się do prawdy o rzeczywistości i formułowanie niesprzecznych wniosków stanowi sedno łacińskiej cywilizacji, na którą w pierwszym rzędzie skierowany jest wielko- i głębokoresetowy atak. Wiele miejsca w książce zostało poświęcone transformacji sposobu sprawowania władzy od demokracji – ze wszystkimi jej ułomnościami – do technokracji, kontrolującej wszystkie dziedziny życia społecznego.

Niniejszy tekst to fragment książki pt. "Wielki i głęboki reset. Od demokracji do technokracji. Tom 1" prof. Jacka Janowskiego, wydawnictwo Zona Zero

Oddawana czytelnikom w połowie 2025 roku książka stanowi rekapitulację i weryfikację realizowanego w latach 2022-2024 na Politechnice Warszawskiej projektu naukowego i popularyzatorskiego pt. Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – studium transformacji ku cywilizacji informacyjnej. (…) W jego realizacji oprócz dziesięcioosobowego zespołu pracującego pod kierunkiem autora wzięło udział przeszło stu naukowców z kraju i zagranicy w roli recenzentów i ekspertów oraz znacznie większa liczba przedstawicieli grup docelowych, w tym politycy, dziennikarze, prawnicy czy biznesmeni. Ze względu na zmaterializowanie się na papierze efektów badań projektowych w siedmiu obszernych tomach studium pod tytułem Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu, w niniejszej pracy podjęto się oceny aktualności i trafności wniosków z podwójnej perspektywy – chińsko-azjatyckiej oraz amerykańsko-europejskiej, z uwzględnieniem najnowszych wydarzeń z ukraińskiego, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu. Wydarzenia te wskazują na wkraczanie świata w kolejne fazy zaawansowania Wielkiego Resetu i wyrafinowania resetu głębokiego.

Zakończony program badań nad dobrze widocznym już Wielkim Resetem poszerzają i pogłębiają rozpoczęte tu badania nad jeszcze niedostrzeganym resetem głębokim, prowadzącym do ustanowienia kolejnego – nowego porządku światowego.

Zdaniem zespołu realizującego zakończony projekt wiele wskazuje na to, że ten nowy porządek przybiera kształt globalnej technokracji pod nieopatrznie akceptowaną nazwą cywilizacji in formacyjnej. Zapraszając do refleksji nad najbardziej doniosłymi zagadnieniami geopolitycznymi, geoekonomicznymi, geotechno logicznymi i geokulturowymi współczesnego świata, informuję, że wydawcą siedmiu tomów projektowej serii Studium była Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, z którą można kontaktować się w przypadku zapotrzebowania na poszczególne tomy. Przez pewien czas książki były dostępne także w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, jednak z powodu nacisków polityczno-ideologicznych Stowarzyszenia Demagog, finansowanego m.in. przez USA-ID, zostały one wycofane ze sprzedaży. Więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie zakończonego Projektu pod adresem https://wr.ans. pw.edu.pl/.

Szybko stało się oczywiste, że merytoryczne efekty badań nad Wielkim Resetem nie wpisują się w mainstreamowy nurt politycznej poprawności. Zostały więc arbitralnie zakwalifikowane jako „spiskowe”, cokolwiek miałoby to znaczyć. Obszerna odpowiedź na ten absurdalny zarzut znajduje się na samym końcu ostatniego – 7 tomu, w odpowiedziach na pytania skierowane przez Stowarzyszenie Demagog do autora. W przestrzeni medialnej ze zrozumiałych względów wciąż dominuje stanowisko przedstawione przez Stowarzyszenie Demagog, przekładające się w wielu miejscach na kulturę wykluczenia – cancel culture. Gdyby nie rzesza kilkuset osób zorientowanych w efektach prac badawczych i popularyzatorskich nad Wielkim Resetem, prawdopodobnie wykluczenie posunęłoby się o wiele dalej, np. pod zarzutami mowy nienawiści.

Jako kierownikowi badań nad zjawiskami globalnymi i procesami cywilizacyjnymi zaliczanymi do Wielkiego i głębokiego resetu pozostaje mi tylko wyrazić nadzieję, że badania te będą mogły nieskrępowanie toczyć się nadal w atmosferze merytorycznej argumentacji. Odwoływanie się do prawdy o rzeczywistości i formułowanie niesprzecznych wniosków stanowi sedno łacińskiej cywilizacji, na którą w pierwszym rzędzie skierowany jest wielko- i głębokoresetowy atak. Pośród przeróżnych jego przejawów nieco więcej miejsca zostało poświęcone tu transformacji od demokracji, jakakolwiek by ona była, do technokracji, jakiej jeszcze nie było.

Niniejsza książka stanowi dopełnienie obowiązku merytorycznego rozliczenia się z efektów wspomnianego Projektu. Najważniejsze z rezultatów dotyczą aktualności i trafności przeprowadzonych analiz, zarysowanych syntez i zaproponowanych rekomendacji. Z każdym kolejno realizowanym etapem badań obejmującym: metody, symptomy, korelaty, obiekty, procesy, hipotezy i tezy dotyczące spraw i problemów kwalifikowanych pod nazwą Wielkiego Resetu, okazywało się, że zasada resetu stanowi klucz do poszerzenia i pogłębienia rozumienia dzisiejszego świata. O przydatności tego klucza świadczy jego zdolność do otwierania wielu zamkniętych od stuleci i dziś zamykanych drzwi do wiedzy o nieprzypadkowo i niewycinkowo, lecz całościowo i planowo zmieniającej się i zmienianej rzeczywistości. Daleko idącym uproszczeniem i nieuprawnionym ułatwieniem jest masowo podtrzymywane i surowo egzekwowane twierdzenie, że rzeczywistość społeczna, polityczna, gospodarcza i kulturowa jest nazbyt złożona, aby można było doszukiwać się w niej śladów świadomego, zamierzonego i aktywnego ukierunkowania. O ile dawniej element metodycznie zorganizowanej sprawczości odgrywał niepomiernie mniejszą rolę, dziś za sprawą globalnej architektury i infrastruktury zdarzenia globalne są powodowane, a procesy cywilizacyjne są przeprowadzane pod coraz bardziej skoncentrowaną i scentralizowaną kontrolą.

Gwałtowne i radykalne przyspieszenie światowej koncentracji architektury władzy i centralizacji infrastruktury administracji oznacza Wielki Reset, którego ideowo zaplanowanym, technicznie zaprogramowanym i finansowo zaprojektowanym efektem okazuje się reset głęboki, polegający na ustanowieniu najbardziej nieludzkiego świata, jaki tylko można sobie wyobrazić. Istnieją na świecie miejsca, takie jak Strefa Gazy, gdzie Żydzi dokonują masowych mordów, atakowane nieprzerwanie przez Izrael państwa Bliskiego Wschodu, enklawy islamskie w Europie, doprowadzane do upadłości państwa, ośrodki 16 readmisji uchodźców, ulice narkotykowych zombie w Stanach Zjednoczonych, planowo pustoszona wschodnia Ukraina, czy miasta w Chińskiej Republice Ludowej, które można śmiało określić mianem laboratoriów przyszłości.

Dystopijne fantazjowanie znajduje dziś urzeczywistnienie we współdziałaniu nielicznych beneficjentów nowego ładu światowego oraz ich ofiar, polegającym na niszczeniu resztek naturalnych zdolności do fizycznego przetrwania i psychicznego trwania. Zasadnicza diagnoza Wielkiego Resetu dotyczy identyfikacji poza- i ponadnarodowego – automatyzowanego systemu globalnej i totalnej kontroli i koordynacji w pełnym spektrum ludzkiej aktywności. Z kolei zasadnicza prognoza Wielkiego Resetu wskazuje na znoszenie ludzkiej zdolności do samodzielnego i niezależnego życia poza systemem globalnej kontroli i koordynacji. Natomiast zasadnicza rekomendacja wynikająca z badań Wielkiego Resetu wskazuje na potrzebę budowy sieci enklaw przetrwania poza globalną – cyfrową i sieciową kontrolą i koordynacją. (…)

