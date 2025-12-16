Litwinów kłopoty z dekomunizacją
Udostępnijdodaj Skomentuj
Historia współczesna
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Litwinów kłopoty z dekomunizacją

Dodano: 
Vincas Mickevičius-Kapsukas - jeden z założycieli Komunistycznej partii Litwy, przewodniczący Komitetu Centralnego Litewsko-Białoruskiej Partii Komunistycznej Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad
Vincas Mickevičius-Kapsukas - jeden z założycieli Komunistycznej partii Litwy, przewodniczący Komitetu Centralnego Litewsko-Białoruskiej Partii Komunistycznej Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad Źródło: Wikimedia Commons
Gdy w styczniu 1991 r. Litwa ogłosiła niepodległość, poupadały kolejne sowieckie pomniki. Tłumy wilnian oklaskiwały usunięcie podobizny Lenina z placu Łukiskiego, na bruk runęły też pomniki pseudowyzwoliciela Wilna gen. Iwana Czerniachowskiego

Nasi litewscy bracia obchodzili niedawno znamienną rocznicę. Trzydzieści pięć lat temu, w listopadzie 1990 r., grupa mieszkańców Wilna usunęła z placu Ratuszowego pomnik litewskiego komunisty Vincasa Mickevičiusa-Kapsukasa (1880–1935). Litwa formalnie była jeszcze wówczas członkiem ZSRS, choć już w marcu parlament Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej ogłosił deklarację niepodległości.

Mickevičius-Kapsukas przewodził sowieckiej republice „Litbieł” (Litwa-Białoruś), która istniała jako efemeryda między styczniem a kwietniem 1919 r. W latach 30. popadł jednak w niełaskę u Stalina i zmarł w moskiewskim szpitalu. Po śmierci sowieckiego tyrana litewscy komuniści, nie mając zbyt wielu własnych bohaterów, zaczęli odgrzebywać pamięć o Mickevičiusie-Kapsukasie i postawili mu przed wileńskim ratuszem pomnik. I właśnie ten monument stał się celem brawurowej akcji litewskich patriotów. Korzystając z tego, że posłuszna wobec Moskwy milicja urządziła sobie wielką popijawę z okazji rocznicy rewolucji, w nocy z 7 na 8 listopada zdemontowali oni pomnik.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.