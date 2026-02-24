Siedem zegarów na kolorowo

Morderstwa, strzelaniny, pościgi w pociągach i poza pociągami – właśnie tej kryminalnej intrygi potrzebowałam w połowie niemiłosiernie ciągnącego się stycznia” – w ten sposób Marta Górna, recenzentka „Gazety Wyborczej”, reklamuje ekranizację powieści Agathy Christie dla kanału Netflix pod nazwą „Siedem zegarów”. Ta opublikowana po raz pierwszy w 1929 r. książka jest jedną z najrzadziej przenoszonych na ekran powieści pisarki. Zresztą gdy wydano ją 97 lat temu, niespecjalnie przypadła do gustu krytykom i czytelnikom.
Jest to opowieść o młodej arystokratce o sympatycznym przydomku Bundle, odważnie dającej sobie radę z tajemniczą intrygą, w którą wplątane są zagraniczne wywiady pragnące wejść w posiadanie tajemnicy nowego, niezwykle mocnego metalu. A w tle pojawia się zagadkowa loża tytułowych siedmiu zegarów. Mimo że powieść miała słabą recepcję, to Netflix zrobił na jej podstawie bardzo ciekawy obraz.
