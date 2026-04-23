QUIZ: Dziś Święto Książki. Inspirujący test wiedzy. Zmierz się!

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to międzynarodowe święto obchodzone co roku 23 kwietnia. Zostało ustanowione w 1995 roku przez UNESCO, aby promować czytelnictwo, rozwój rynku wydawniczego oraz ochronę własności intelektualnej.
QUIZ: Inspirujący test książkowy. Znasz te tytuły?
Jak naprawdę nazywa się Joseph Conrad?
- Teodor Kondratowicz
- Józef Korzeniowski
- Józef Kondrat
Geneza tego dnia sięga jednak głębiej. Już w 1926 roku w Katalonii obchodzono Dzień Książki, który związany był z tradycją dnia św. Jerzego. Zwyczaj ten polegał na obdarowywaniu kobiet czerwonymi różami, a mężczyzn książkami. Symbolika ta przetrwała do dziś i w wielu krajach 23 kwietnia wciąż jest okazją do wręczania książek jako prezentów.
Data święta nie jest przypadkowa. Tego dnia, 23 kwietnia, w 1616 roku zmarli wybitni pisarze: Miguel de Cervantes i William Szekspir.
Głównym celem obchodów Dnia Książki jest promocja czytelnictwa i podkreślenie roli książki jako źródła wiedzy, kultury oraz rozwoju osobistego. W tym czasie organizowane są liczne wydarzenia, takie jak targi książki, spotkania autorskie, warsztaty literackie czy akcje społeczne zachęcające do czytania. Święto ma także przypominać o znaczeniu praw autorskich, które chronią twórców i ich dzieła przed nieuprawnionym wykorzystaniem.
