Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała właśnie najnowsze dane dotyczące liczby ofiar izraelskiego ludobójstwa w Strefie Gazy. Tym razem skupiono się na cierpieniach Palestynek. Wyliczenia ONZ-owskich ekspertów są szokujące:

– 38 tys. dziewczynek i kobiet zabitych w latach 2023–2025;

– 47 dziewczynek i kobiet zabijanych dziennie;

– 11 tys. dziewczynek i kobiet poważnie okaleczonych na całe życie (poparzenia, oślepienie, urwane kończyny, złamane kręgosłupy).

Milion dziewczynek i kobiet pozbawionych dachu nad głową. W sumie w Strefie Gazy zabitych zostało 72 tys. Palestyńczyków, z czego 21 tys. ofiar stanowiły dzieci.

Jednocześnie znamy już tragiczny bilans ostatniej „chirurgicznej operacji” Izraela na południu Libanu i bombardowań Bejrutu. Okazuje się, że w trakcie kilku tygodni Siły Obronne Izraela zabiły 2294 Libańczyków, z czego 25 proc. to kobiety i dzieci. 7544 osoby zostały ranne.

Około miliona mieszkańców zostało wypędzonych z południowego Libanu. Izrael wysadził mosty na rzecze Litani, odcinając im drogę powrotu. A teraz systematycznie wysadza w powietrze ich domy, szkoły, świątynie i szpitale. Tak aby nie mieli jak wrócić i dokąd wrócić.