Nakba kontra Holokaust

Gail Asper mówi cicho, ale stanowczo: »Moje zaufanie zostało całkowicie zawiedzione «”. Tak kanadyjski dziennik „National Post” zaczyna tekst o sporze, który od pewnego czasu tli się za Atlantykiem. Jak podaje kanadyjska gazeta, Gail Asper to 66-letnia córka medialnego potentata i żydowskiego filantropa Israela Aspera, który w 2000 r. wymyślił i hojnie sfinansował Kanadyjskie Muzeum Praw Człowieka w Winnipeg, stolicy stanu Manitoba.

„Pani Asper z coraz większym niepokojem obserwuje, jak instytucja, którą pomogła zbudować, zdaje się marginalizować społeczność, która to wszystko umożliwiła” – pisze kanadyjski dziennik. Na czym polega konflikt? W końcu czerwca br. w tym finansowanym ze środków federalnych muzeum otwarto wystawę pt. „»Palestyna wykorzeniona« – przeszłość i teraźniejszość Nakby”.