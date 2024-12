Czarniecki w Danii. Dlaczego hetman "wracał się przez morze"?

Stefan Czarniecki to postać, którą wszyscy wspominamy śpiewając hymn. Jednocześnie niewiele osób pewnie wie, o co w ogóle chodzi w zwrotce hymnu:

„Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze”.

Skąd słowa polskiego hymnu?

Wojna ze Szwecją, znana powszechnie jako potop szwedzki, była tragedią dla Rzeczpospolitej. Tym większą, że jednocześnie toczyliśmy wojnę z Rosją. Istnienie niezależnego państwa polsko-litewskiego było wówczas poważnie zagrożone.

Rosnąca w potęgę Szwecja nie była na rękę Habsburgom, a także, co oczywiste, stosunkowo niewielkiej Danii, która obawiała się, że, kiedy Szwecja „rozprawi się” z Polską, zwróci swoje ekspansjonistyczne zapędy w jej stronę. Chcąc wyprzedzić szwedzki atak, król Danii i Norwegii, Fryderyk III Oldenburg, 15 czerwca 1657 roku wypowiedział wojnę Szwecji. Jednocześnie duński dwór podpisał sojusz z Polską. Dla Rzeczpospolitej było to ważne posunięcie – Szwecja miała być zajęta na dwóch frontach, co odciążało wojska polskie.

Dania nie radziła sobie jednak zbyt dobrze. W krótkim czasie Półwysep Jutlandzki dostał się w ręce Szwedów. Wówczas, w 1658 roku, sojusznicza armia, w skład której wchodziły oddziały polskie, brandenburskie i habsburskie, ruszyły na pomoc Duńczykom. 14 grudnia 1658 roku oddziały przeprawiły się na okupowaną przez Szwedów wyspę Als (Alsen) leżącą na Morzu Bałtyckim między Półwyspem Jutlandzkim a wyspą Fionią. Wśród walczących był Stefan Czarniecki, a także, między innymi, Jan Chryzostom Pasek, który zanotował później:

Sam tedy, przeżegnawszy się, Wojewoda [Czarniecki] wprzód w wodę; pułki za nim, (...) każdy za kołnierz zatknąwszy pistolety, a ładownicę uwiązawszy u szyi. (...) Konie już były do pływania próbowane; który źle pływał, to go między dwóch dobrych mieszano, nie dając mu tonąć.

Dzięki poświęceniu polskiej kawalerii wyspę udało się szybko przejąć i oddać w ręce Duńczyków. Zdobyto także zamki Sonderborg i Nordborg. Po tych wydarzeniach Stefan Czarniecki, wiedząc, że Ojczyzna wciąż znajduje się w potrzebie, wrócił do kraju, gdzie kontynuował walki z wrogiem. Dla upamiętnienia właśnie tych wydarzeń śpiewamy: „Jak Czarniecki (...) dla ojczyzny ratowania, wrócim się przez morze”. Czarniecki i jego ludzie, za swoją wyróżniającą postawę, zostali odznaczeni później przez Fryderyka III, a gratulowali im papież Aleksander VII oraz cesarz Leopold.

Stefan Czarniecki – barwne życie

Stefan Czarniecki urodził się około 1599 roku w Czarncy w rodzinie kalwińskiej. W późniejszym czasie razem z braćmi (miał ich dziewięciu) przeszedł na katolicyzm, a innowierców nie tolerował.

Stefan Czarniecki służył początkowo w słynnej (i siejącej postrach) formacji lisowczyków. Walczył prawdopodobnie w wojnie z Turcją w roku 1621 i brał udział w bitwie pod Chocimiem. Później służył pod komendą Stanisława Koniecpolskiego w czasie wojny polsko-szwedzkiej w latach 1626-1629. Jego bezpośrednim dowódcą był wówczas jego brat Paweł, doświadczony już wtedy oficer. W kolejnych latach jako lisowczyk Stefan Czarniecki służył w armii cesarskiej. Walczył w wojnie polsko-rosyjskiej (1632-1634). Za zasługi na polu bitwy otrzymał od króla ziemie, które sprzedał i w zamian wykupił od rodzeństwa ziemie rodowe.

Czarniecki brał później udział w walkach z Kozakami i Tatarami. Odznaczył się w bitwie pod Ochmatowem (1644). Największą popularność przyniosły mu jednak walki w czasie tłumienia powstania Bohdana Chmielnickiego.

Stefan Czarniecki pod koniec lat 40. XVII wieku był człowiekiem sławnym. Miał poparcie hetmana wielkiego koronnego i króla Jana Kazimierza. W 1652 roku został kasztelanem kijowskim i zarazem senatorem. W czasie wojny polsko-szwedzkiej (1655-1660) Stefan Czarniecki dowodził obroną Krakowa. Kiedy w 1658 roku wybuchła wojna w Danii, wojska szwedzkie Karola Gustawa opuściły Polskę. Czarniecki był jednym z dowódców, którzy walczyli w tej wojnie po stronie armii sojuszniczej (brandenbursko-polsko-habsburskiej) przeciwko Szwecji. W 1660 roku zmarł król szwedzki Karol X Gustaw. 3 maja podpisano pokój w Oliwie, który kończył wojnę polsko-szwedzką.

W 1658 roku Stefan Czarniecki został wojewodą ruskim. Wówczas trwała już wojna z Rosją, a Czarniecki został wysłany przez króla na Litwę i Podlasie, gdzie miał pomóc wojskom Pawła Sapiehy. W 1660 roku wojska pod dowództwem m.in. Czarnieckiego odniosły zwycięstwo w bitwie pod Cudnowem. W dalszych latach hetman walczył z Kozakami próbując stłumić kolejne powstanie.

W lutym 1665 roku w czasie podróży do Lwowa został postrzelony w czasie bitwy. Stefan Czarniecki zmarł 16 lutego 1665 roku. Niektórzy badacze stawiali później tezę, iż hetman został otruty, jednak nie jest to informacja pewna.

Czytaj też:

Stefan Czarniecki. Kim był hetman z polskiego hymnu?Czytaj też:

Bitwa pod Warszawą. Choć Szwecja wygrała, to Polska zyskała więcejCzytaj też:

QUIZ: Lew Lechistanu. Co wiesz o Janie III Sobieskim?