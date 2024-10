Najbardziej „polska” z naszych dynastii? Piastowie rządzili ziemiami polskimi przez około 400 lat. Jakimi byli władcami? Czy dobrze ich pamiętamy?

QUIZ: Piastowie: "gry o tron" pierwszej polskiej dynastii

Więcej:

Kto zamordował polskiego królewicza?

Mieszko Bolesławowic zginął w niejasnych okolicznościach w 1089 roku mając zaledwie 20 lat. Wszystko wskazuje, że został otruty. Nie wiemy tylko przez kogo. Komu na rękę była śmierć królewicza?

Mieszko Bolesławowic urodził się w 1069 roku. Jego ojcem był Bolesław Szczodry (Śmiały) Imię matki nie jest znane. W 1079 roku, kiedy po śmierci biskupa Stanisława ze Szczepanowa król Bolesław został wygnany z kraju, wraz z nim uszedł także jego syn Mieszko. Rodzina znalazła schronienie na dworze węgierskiego króla Władysława Świętego. Rządy w Polsce objął brat Bolesława, Władysław Herman, uważany za bardziej koncyliacyjnego i ugodowego wobec możnowładztwa.

Bolesław Szczodry nie żył długo na obcym dworze. Niektórzy twierdzą, za Gallem Anonimem, że polski król wywyższał się ponad władcę węgierskiego. Czy z tego powodu, czy też z całkiem innego (a może zwyczajnie z przyczyn naturalnych) – nie wiemy – faktem jest, że w roku 1082 Bolesław Szczodry zmarł na obczyźnie.

Jego małoletnim synem Mieszkiem nazwanym Bolesławowicem, zajął się jednak węgierski król, który zwykł nawet mawiać, że kocha go jak własnego syna. Władysław Święty zajął się chłopcem i wychował go. Widział w nim szansę dla siebie – Mieszko miał bowiem największe prawa do objęcia tronu krakowskiego, a to dla Węgrów oznaczało, że w Polsce zasiądzie przychylny im władca. Czy Władysław Święty planował zbrojną interwencję w Polsce, której celem byłoby zdetronizowanie Władysława Hermana? Tego nie wiemy. Być może wcale nie musiał ryzykować takiej wyprawy, gdyż w 1086, dzięki zabiegom dyplomatycznym, Władysław Herman dobrowolnie wyraził zgodę na powrót swego bratanka, Mieszka.

Czytaj też:

Ostatni z pierworodnych Piastów. Kto zabił Mieszka Bolesławowica?

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:

QUIZ: Szlak Orlich Gniazd. Średniowieczny "mur" na straży polskich granicCzytaj też:

QUIZ: Krainy historyczne. Umiesz umiejscowić je na mapie?