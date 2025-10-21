Fascynujące odkrycie na Węgrzech. Do tej pory nikt nie wiedział, że te ruiny tam są

Starożytna rzymska osada na terenie dzisiejszych Węgier to Maestriana. O tym, że istniał tu kiedyś tętniący życiem ośrodek świadczy m.in. znalezienie trzech znakomicie zachowanych studni z II wieku, z których dwie zachowały oryginalne drewniane konstrukcje. Maestriana funkcjonowała przez około trzy stulecia.

Wykopaliska przeprowadzili specjaliści z Muzeum Göcseji w Zalaegerszeg. Zostały one zlecone przez Narodowy Instytut Archeologiczny w związku z planowanym w tym miejscu projektem budowlanym.

Pozostałości Maestriany

– Naszym najważniejszym znaleziskiem są trzy rzymskie studnie z II wieku. Wszystkie są zlokalizowane w obrębie jednego stanowiska wykopaliskowego – przekazała archeolog Lívia Simmer ze Skansenu Göcsej w Zalaegerszeg (Göcseji Falumúzeum).

Zachowanie wewnętrznych drewnianych konstrukcji w dwóch studniach to bardzo cenne odkrycie. Daje ono archeologom bezprecedensowy wgląd w rzymskie techniki inżynieryjne stosowane na pograniczu Cesarstwa.

Chociaż studnie zostały celowo zasypane w starożytności, artefakty wydobyte z ich wnętrza opowiadają fascynującą historię handlu międzynarodowego. Wśród znalezisk znajduje się ceramika prawdopodobnie pochodząca z Galii, co wskazuje na to, że mieszkańcy Maestriany utrzymywali aktywnekontakty handlowez zachodnimi prowincjamiCesarstwa Rzymskiego.

Maestriana była ważnym punktem na handlowym, rzymskim szlaku. Miasto istniało pomiędzy I a IV wiekiem n.e. Osada zajmowała strategiczne położenie wzdłuż drogi łączącej Savarię (dzisiejsze Szombathely) z Fenékpusztą nad Balatonem. Wedługczasopisma „Archaeology Magazine”, to położenie uczyniło ją kluczowym ogniwem wsieci transportowej i komunikacyjnej Panonii.

Mieszkańcy tego regionu, a więc i mieszkańcy Maestriany byli głównie celtyckiego pochodzenia. Z czasem przyswoili oni rzymski styl życia, architekturę i kulturę materialną. Ta transformacja kulturowa jest widoczna w technikach budowlanych i artefaktach odkrytych na tym stanowisku. A jednak, mimo, że Maestriana była ważnym ośrodkiem, po mieście zostało zaskakująco mało śladów materialnych. Powodem jest m.in. to, że współczesny Zalaszentgrót został zbudowany bezpośrednio na rzymskich ruinach. Przez wieki, podczas kolejnych etapów rozbudowy miasta, większość pozostałości starożytnych przepadła, co sprawia, że niedawno odkryte studnie są tym bardziej cenne dla badaczy. Odkrycie to wciąż rzuca światło na codzienne życie w tym zapomnianym zakątku starożytnej Panonii, gdzie tradycje celtyckie spotykały się z cywilizacją rzymską.

Czytaj też:

Grobowiec Tutanchamona na skraju katastrofy. Co się dzieje z zabytkiem?Czytaj też:

Patriota czy cyniczny złodziej? Najsłynniejszy obraz świata zniknął z LuwruCzytaj też:

Sensacja w świecie archeologii. To miejsce udowadnia, jak mało wciąż wiemy