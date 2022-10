Thomas Edison. Geniusz czy plagiator? Czy naprawdę wynalazł żarówkę?

Thomas Alva Edison, jeden z najbardziej płodnych wynalazców w historii, zmarł 18 października 1931 roku w West Orange w stanie New Jersey w wieku 84 lat. Kim był i wynalezienie jakich przedmiotów zawdzięczamy właśnie jemu?

Życie Thomasa Edisona

Thomas Alva Edison urodził się 11 lutego 1847 roku w miejscowości Milan w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Do szkoły nie uczęszczał zbyt pilnie i był postrzegany jako nieusłuchany uczeń – Edison był bowiem bardzo dociekliwy, co denerwowało jego nauczycieli. W końcu przestał chodzić do szkoły, a większości rzeczy nauczył się sam, studiując książki z różnych dziedzin.

W młodym wieku rozwinęły się u niego poważne problemy ze słuchem, które lekarze uważali za konsekwencję przebytej szkarlatyny. Problemy zdrowotne, z jakimi przez kolejne lata się zmagał, stały się jednocześnie siłą napędową wielu jego wynalazków.

Mając 16 lat Thomas Edison znalazł pracę jako operator telegrafu. Już wcześniej zresztą, mając zaledwie lat 10, uruchomił w swoim miasteczku (zupełnie samodzielnie) stację telegraficzną. Już niebawem poświęcił wiele energii na ulepszanie całego systemu telegraficznego. Nie ukończywszy jeszcze 18 lat Edison stał się jednym z najbardziej znanych amerykańskich ekspertów w dziedzinie telegrafii. Stało się tak dzięki jego wynalazkowi, który umożliwiał podłączenie sześciu urządzeń telegraficznych do jednego przewodu przesyłowego.

W roku 1869 Thomas Edison wyjechał do Bostonu, gdzie został zatrudniony w Towarzystwie Telegraficznym Western Union. W 1876 roku przeniósł się do New Jersey, gdzie w Menlo Park otworzył własne laboratorium będące czymś w rodzaju „fabryki wynalazków”. W laboratorium Edisona można było niemal dosłownie zamówić wynalazek – Edison zajmował się bowiem m.in. rozwiązywaniem problemów technicznych, z którymi wcześniej nikt nie umiał sobie poradzić.

W Menlo Park Edison kontynuował swoją pracę nad telegrafem. W 1877 roku odkrył zaś jeden ze swoich wielkich wynalazków – fonograf. Stało się to podczas pracy nad sposobem nagrywania rozmów telefonicznych. Publiczne pokazy fonografu rozsławiły amerykańskiego wynalazcę na całym świecie.

Choć odkrycie sposobu nagrywania i odtwarzania dźwięku zapewniło Edisonowi miejsce w annałach historii, było to dopiero pierwsze z kilku ważnych jego odkryć. Wkrótce Edison i jego asystenci ulepszyli pierwszą żarówkę, a także stworzyli pierwszą kamerę filmową rejestrującą dźwięk oraz projektor dźwiękowy.

W 1886 roku Thomas Edison, we współpracy z finansistą J.P. Morganem oraz rodziną Vanderbiltów, stworzył przedsiębiorstwo pod nazwą Edison Electric Light Company, które w 1911 roku połączono z innymi firmami działającymi w branży elektrycznej, tworząc spółkę kapitałową General Electric. Firma Edison Electric Light Company zbudowała pierwszą na świecie elektrownię oraz pierwszy elektryczny miejski system oświetleniowy.

Thomas Edison był dwukrotnie żonaty (pierwsza żona zmarła w 1884 roku). Miał łącznie sześcioro dzieci. Thomas Alva Edison zmarł 18 października 1931 roku w West Orange w stanie New Jersey.

Wynalazki

Thomas Edison złożył wniosek o swój pierwszy patent w 1868 roku, kiedy miał zaledwie 21 lat. Był to dopiero początek jego kariery. W ciągu swego życia uzyskał aż 1093 patenty w USA. Kolejnych niemal 600 wniosków patentowych nie zdążył już złożyć. Choć sposoby, jakimi uzyskiwał prawa patentowe do dziś budzą kontrowersje, to jednego nie można mu odmówić: Edison z pewnością zrewolucjonizował sposób wymyślania nowych wynalazków.

„Kiedy Edison zebrał już ogromny kapitał i zbudował laboratorium w Menlo Park, zatrudnił kilkudziesięciu pracowników, specjalistów z niemal każdej dziedziny. Tym samym Edison był pionierem tego, co stało się nowoczesnym procesem badawczo-rozwojowym. Edison uznał swoje laboratorium za fabrykę wynalazków, która będzie produkować zaskakujące, nowe produkty w regularnych odstępach czasu” - pisał Ernest Freeberg, autor książki „The Age of Edison: Electric Light and the Invention of Modern America”.

W wielu przypadkach geniusz Edisona polegał na wykorzystywaniu nowej technologii, której wynalazcą był ktoś inny. Edison rozwijał i udoskonalał czyjeś pomysły. Rozumiał, że wynalazek musi nie tylko dobrze działać, ale jednocześnie musi spełniać potrzeby rynku i potrzeby zwykłych ludzi. Chciał, aby jego wynalazki stały się dostępne, aby przedsiębiorstwa mogły sobie na nie pozwolić.

Udoskonalenie jakich wynalazków przypisuje się Thomasowi Edisonowi? Są to m.in.: telegraf, telefon (opatentowany przez Alexandra Grahama Bella w 1876 roku) oraz żarówka.

Jakich odkryć Edison dokonał samodzielnie? On i jego pracownicy stworzyli i opatentowali m.in.: fonograf, silnik prądu stałego, prądnicę prądu stałego, perforowaną taśmę filmową, kamerę filmową z rejestracją dźwięku, projektor filmowy do filmów dźwiękowych, dyktafon i suche baterie alkaliczne.

