Koniec Kabaretu Starszych Panów

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA | Mało znaną historią z dziejów Kabaretu jest to, że teksty piosenek służyły czasami Jeremiemu Przyborze do wyrażania własnych uczuć w stosunku do młodszej o 20 lat Agnieszki Osieckiej.

Poznali się na początku 1964 r. i połączył ich płomienny romans, który ukrywali przed otoczeniem tak, że wiedzieli o nim tylko najbliżsi znajomi. Oboje dotychczas nie potrafili dać sobie rady z życiem osobistym, Osiecka była po rozstaniu z pierwszym mężem, Wojciechem Frykowskim, a Przybora ciągnął drugie, nieudane małżeństwo. Ich związek obfitował w kłótnie, rozstania i powroty. Po jednej z takich awantur Wiesław Gołas śpiewał ze sceny Kabaretu piosenkę z tekstem Przybory przeznaczoną dla Agnieszki: