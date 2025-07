Dezinformacja w postaci tzw. fałszywek stosowana była dość powszechnie podczas okupacji niemieckiej. Z jednej strony były to subtelne akcje, dostosowane do potencjalnych odbiorców, mające na celu siać niepokój w szeregach wroga, czyli Niemców. W tym celu zastosowano tzw. Akcję „N” (czyli „Niemcy”), polegającą na dość masowym produkowaniu pisemek i ulotek o treści antyhitlerowskiej, pochodzących rzekomo ze środowisk nieprzychylnych przywódcy III Rzeszy. Były one kolportowane (w tym przypadku głównie podrzucane) w miejscach masowych skupisk wroga. Na dworcach kolejowych, rozkładane w wagonach „Nur für Deutsche”, przerzucane do koszar itp. Najważniejsze było to, że wytwarzane były na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o język i treść, aby wytworzyć wśród Niemców przekonanie, że istnieje wśród nich jakiś masowy ruch oporu.