Cytaty o demokracji. Niekoniecznie bliskie jej współczesnym obrońcom

Według wielu myślicieli, przywódców politycznych i filozofów demokracja pozostaje najlepszą formą rządzenia. Jej zwolennicy uważają, że jest w stopniu większym niż inne formy sprawowania władzy jest gwarantem wolności, równości i prawa obywateli do decydowania o własnym losie. Oto piętnaście wybranych cytatów dotyczących demokracji z różnych epok historycznych:

Cytaty o demokracji

"W demokracji wolność słowa jest fundamentem każdej innej wolności". – Thomas Jefferson, prezydent USA i autor Deklaracji Niepodległości.

"Demokracja zaczyna się od edukacji". – John Dewey, amerykański filozof i pedagog.

"Prawdziwa demokracja to taka, w której najsłabszy ma te same prawa, co najsilniejszy". – Mahatma Gandhi, indyjski przywódca niepodległościowy.

"Demokracja nie jest czymś gotowym. To zadanie, które nigdy się nie kończy". – John F. Kennedy, prezydent USA.

"Najpewniejszą ochroną demokracji jest aktywne społeczeństwo obywatelskie". – Alexis de Tocqueville, francuski myśliciel i politolog.

"Demokracja to rządy ludu, przez lud i dla ludu". – Abraham Lincoln, prezydent USA.

"Bez wolnej prasy demokracja nie może istnieć". – Joseph Pulitzer, dziennikarz i wydawca.

"Silna demokracja wymaga silnych instytucji, a nie tylko wielkich liderów". – Barack Obama, prezydent USA.

"Nie ma demokracji bez uczestnictwa obywateli". – Barack Obama, prezydent USA.

"Demokracja jest warta wysiłku, ponieważ daje ludziom poczucie godności i sprawczości". – Václav Havel, prezydent Czech i działacz na rzecz wolności.

"Prawdziwa demokracja polega na tym, że wszyscy mają równe szanse, a nie tylko wybrani". – Theodore Roosevelt, prezydent USA.

"Demokracja to władza dialogu, a nie dominacji". – Karl Popper, filozof i teoretyk polityki.

"Demokracja to jedyny system, który umożliwia pokojowe zmiany władzy". – Jimmy Carter, prezydent USA.

"Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem wszystkich innych, których próbowano". – Winston Churchill, brytyjski premier.

"Głosowanie to nie tylko prawo, ale obowiązek obywatela". – Franklin D. Roosevelt, prezydent USA.

