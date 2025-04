Jak powstał hokej na lodzie?

Hokej na lodzie to jeden z najbardziej dynamicznych i emocjonujących sportów drużynowych na świecie. Jego korzenie sięgają XIX wieku, choć podobne gry istniały znacznie wcześniej – nawet w wieku XV – we Francji i w Anglii. Skąd właściwie wziął się ten sport i jak wyglądała jego droga od zabawy na zamarzniętych jeziorach do dyscypliny olimpijskiej?

Początki hokeja na lodzie

Choć nie ma jednej, niepodważalnej wersji narodzin hokeja, większość historyków sportu wskazuje na Kanadę jako kolebkę nowoczesnej formy tej gry. Już w XVII wieku europejscy osadnicy oraz żołnierze brytyjscy przywozili do Ameryki Północnej gry inspirowane staroangielskim shinty, szkockim bandy czy irlandzkim hurlingiem. Adaptując je do nowych warunków klimatycznych, przenoszono je na zamarznięte powierzchnie jezior i rzek.

Za pierwszy oficjalny mecz hokeja na lodzie uznaje się spotkanie rozegrane 3 marca 1875 roku w Montrealu. Zorganizował je James Creighton – uważany za „ojca hokeja” – który wyznaczył podstawowe zasady i ograniczył brutalność znaną z wcześniejszych odmian gry. Mecz odbył się w hali Victoria Skating Rink i był pierwszym rozegranym z użyciem krążka zamiast piłki.

Ewolucja zasad i profesjonalizacja

W kolejnych dekadach hokej rozwijał się błyskawicznie. W 1893 roku ufundowano Puchar Stanleya, który dziś jest trofeum przyznawanym zwycięzcom NHL – najważniejszej ligi hokejowej świata. Sama National Hockey League powstała w 1917 roku i szybko zdominowała światowy hokej, przyciągając najlepszych zawodników z różnych krajów.

Zasady gry ulegały stopniowym zmianom. Początkowo grało się w siedmioosobowych drużynach, jednak od lat 20. XX wieku obowiązuje format 6 na 6. Dziś mecz hokeja składa się z trzech tercji po 20 minut każda. Celem jest umieszczenie krążka w bramce przeciwnika przy użyciu kija. Gra toczy się w szybkim tempie, a zawodnicy poruszają się na łyżwach po lodowisku o wymiarach około 60×30 metrów.

Jedna z czołowych dyscyplin w Ameryce Północnej

Hokej na lodzie cieszy się największą popularnością w krajach półkuli północnej, co wynika przede wszystkim z warunków klimatycznych sprzyjających naturalnemu tworzeniu się lodu zimą. Tradycyjnie silne ośrodki tego sportu znajdują się m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Rosji, w krajach nordyckich – Szwecji, Finlandii i Norwegii, ale także w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Szwajcarii. Rozwój lodowisk zamkniętych sprawił jednak, że hokej można dziś uprawiać przez cały rok, niezależnie od pogody.

W Ameryce Północnej hokej na lodzie należy do czterech najważniejszych dyscyplin sportu zawodowego, obok futbolu amerykańskiego, koszykówki i baseballu. To właśnie tam działa najsłynniejsza i najbardziej prestiżowa liga klubowa na świecie – NHL (National Hockey League), obejmująca drużyny zarówno z Kanady, jak i ze Stanów Zjednoczonych. W Kanadzie hokej jest wręcz sportem narodowym i integralną częścią tożsamości kulturowej – oficjalnie uznanym za zimową dyscyplinę narodową kraju.

