Niezbędnicy w UB

KOMUCHOŻERCA Jak powstawała Polska Ludowa? Skąd brała kadry do wojska, służb, administracji, sądownictwa, a nawet do nauki? O wszystkim decydowała całkowita lojalność, natomiast poziom moralny i wykształcenie były na dalszych miejscach.
Przez pierwsze lata było jeszcze miejsce dla starych kadr, ktoś musiał bowiem przyuczać pośpiesznie awansowanych oficerów, urzędników, sędziów i prokuratorów, naukowców. Ale to trwało stosunkowo krótko. Rozprawa z przedwojennymi elitami praktycznie została dokonana w 1948 r. Przedwojenni oficerowie byli eksterminowani, a w najlepszym razie wyrzucani z wojska. Urzędnicy byli degradowani i traktowani jak element zbędny, kontrrewolucyjny. Sędziowie i prokuratorzy otrzymywali stanowiska bez formalnego wykształcenia, byli zwalniani ze szkolenia i przestrzegania pragmatyki służbowej. Matura? Była wprawdzie przydatna, ale najlepiej z nowego, „socjalistycznego” naboru.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
