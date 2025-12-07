Niezbędnicy w UB

Przez pierwsze lata było jeszcze miejsce dla starych kadr, ktoś musiał bowiem przyuczać pośpiesznie awansowanych oficerów, urzędników, sędziów i prokuratorów, naukowców. Ale to trwało stosunkowo krótko. Rozprawa z przedwojennymi elitami praktycznie została dokonana w 1948 r. Przedwojenni oficerowie byli eksterminowani, a w najlepszym razie wyrzucani z wojska. Urzędnicy byli degradowani i traktowani jak element zbędny, kontrrewolucyjny. Sędziowie i prokuratorzy otrzymywali stanowiska bez formalnego wykształcenia, byli zwalniani ze szkolenia i przestrzegania pragmatyki służbowej. Matura? Była wprawdzie przydatna, ale najlepiej z nowego, „socjalistycznego” naboru.