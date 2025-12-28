Dar narodu dla noblisty
Historia
Dar narodu dla noblisty

Pomnik Henryka Sienkiewicza na szczycie kopca jego imienia w Okrzei, w głębi widoczna Wola Okrzejska
Pomnik Henryka Sienkiewicza na szczycie kopca jego imienia w Okrzei, w głębi widoczna Wola Okrzejska Źródło: Wikimedia Commons / Marcin Białek - CC BY-SA 4.0
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA W 1900 r. zorganizowano w kraju obchody 25-lecia pracy twórczej Henryka Sienkiewicza.

Uroczystości w trzech zaborach przyćmiły wszystko, co dotychczas widziano nad Wisłą. Odbywały się galowe wieczory i akademie, w teatrach grano przeróbki sceniczne jego utworów, a na łamach prasy w niezliczonych artykułach składali mu hołd koledzy po piórze i rywale do sławy literackiej. Bolesław Prus stwierdził, że „ze wszystkich polskich pisarzy, jacy kiedykolwiek istnieli, on jeden mógłby powiedzieć, że książki jego opasały całą kulę ziemską”.

