Dar narodu dla noblisty

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA W 1900 r. zorganizowano w kraju obchody 25-lecia pracy twórczej Henryka Sienkiewicza.
Uroczystości w trzech zaborach przyćmiły wszystko, co dotychczas widziano nad Wisłą. Odbywały się galowe wieczory i akademie, w teatrach grano przeróbki sceniczne jego utworów, a na łamach prasy w niezliczonych artykułach składali mu hołd koledzy po piórze i rywale do sławy literackiej. Bolesław Prus stwierdził, że „ze wszystkich polskich pisarzy, jacy kiedykolwiek istnieli, on jeden mógłby powiedzieć, że książki jego opasały całą kulę ziemską”.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.