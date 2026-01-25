Śmierć zdrajcy Krzyczewskiego

Pierwsza wzmianka o miasteczku pochodzi z roku 1505, kiedy zostało zniszczone przez ordę tatarską Mehmeda Gereja. Łojów należał po unii lubelskiej do Korony, ale został przekazany Litwie w 1646 r. jako rekompensata za Trubczewsk, który król Władysław IV lekkomyślnie oddał Moskwie, spodziewając się w zamian zawrzeć z nią sojusz antyturecki. 31 lipca 1649 r. miała tutaj miejsce zwycięska dla Rzeczypospolitej bitwa, którą stoczył hetman polny Janusz Radziwiłł z oddziałami płk. Stanisława Michała Krzyczewskiego.

Kiedy armia koronna odpierała ataki głównych sił kozacko-tatarskich pod Zbarażem, Radziwiłł postanowił zaatakować rozmieszczone w okolicy Łojowa wojska Stepana Pobodajły, które ufortyfikowały ujście Soży do Dniepru. Gdy Chmielnicki dowiedział się o marszu armii litewskiej na południe, wysłał mu na pomoc liczący ponad 10 tys. kozaków pułk kijowski Stanisława Krzyczewskiego, o czym wszakże hetman litewski nie wiedział.