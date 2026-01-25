Australian Open. Historia mistrzostw tenisa ziemnego w Melbourne

Australian Open to jeden z czterech turniejów Wielkiego Szlema, obok Wimbledonu, French Open (Rolland Garros) i US Open. Turniej rozgrywany jest corocznie w styczniu, czyli na początku nowego sezonu tenisowego.

Australian Open

Pierwszy raz turnie rozegrano w 1905 roku. Wówczas zawody nosiły nazwę Australasian Championships, a w 1927 roku zmieniono ją na Australian Championships. W 1969 roku, wraz z nadejściem ery open, to znaczy, kiedy zawodowi gracze zostali dopuszczeni do rozgrywek, turniej przemianowano na Australian Open.

Nie od początku grano w Melbourne. Pierwsze edycje odbywały się w różnych miastach Australii i Nowej Zelandii, m.in. w Sydney, Brisbane i Perth. W 1972 roku na stałe zmieniono lokalizację na Melbourne, co zwiększyło prestiż wydarzenia i poprawiło jego organizację.

Jednak pierwsze lata turnieju charakteryzowały się dość skromną obsadą. Wynikało to w dużej mierze z położenia geograficznego Australii. Niewielu zagranicznych zawodników decydowało się na tak daleką podróż. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie XX wieku, wraz z rozwojem lotnictwa i rosnącym zainteresowaniem tenisem ziemnym. Z biegiem czasu Australian Open zyskał międzynarodowy charakter i dużą renomę w świecie sportu i licznych sponsorów.

Rekordziści ATP i WTA

W turnieju mężczyzn najwięcej zwycięstw odniósł Novak Djoković. Serbski zawodnik triumfował w Melbourne aż 10 razy, co czyni go absolutnym rekordzistą. Djoković jest znany z dominacji na twardych kortach Australian Open, a jego zwycięstwa przypadają na lata 2008-2023, co stanowi niewątpliwy fenomen. W 2022 roku legendarny tenisista został wykluczony z turnieju z powodu obowiązującej wówczas segregacji covidowej ludzi – Djokovic nie był zaszczepiony na COVID. Zawody wygrał Rafael Nadal i został pierwszym tenisistą w historii, który zdobył 21 tytułów Wielkiego Szlema. Później rekord ten pobił właśnie Djoković – 24, a to być może nie koniec.

Wśród kobiet rekordzistką pod względem liczby tytułów jest Australijka Margaret Court – grająca w latach 1959-1977 – która wygrała Australian Open 11 razy, w tym siedem razy w erze amatorskiej i cztery w erze open. Łącznie Court triumfowała w turniejach wielkoszlemowych aż 24 razy i jest w tym zakresie numerem jeden. Australijskie korty zawsze pasowały też Serenie Williams – Amerykanka triumfowała tam siedem razy.

Oczywiście co roku w Melbourne odbywają się również mistrzostwa w grze deblowej i mieszanej. Aktualnie mistrzem miksta jest zresztą Polak Jan Zieliński, który w ubiegłym roku triumfował w parze z Tajwanką Hsieh Su-wei. Grają także amatorzy i zawodnicy na wózkach.

Nowoczesność w Melbourne

Australian Open to turniej rozgrywany na nawierzchni twardej, choć nie zawsze tak było. Do 1987 roku zmagania toczyły się na kortach trawiastych, podobnie jak Wimbledon. W 1988 roku zmieniono nawierzchnię na twardą (Rebound Ace). W 2008 roku położono nowoczesną Plexicushion, co poprawiło komfort i jakość gry, a w 2020 roku nawierzchnia ta została zastąpiona przez GreenSet.

Rozgrywki odbywają się na obiekcie Melbourne Park, który dysponuje 25 kortami. Największy Rod Laver Arena (na około 15 tysięcy widzów), John Cain Arena (10 tysięcy) i Margaret Court Arena (7,5 tysiąca) to jedne z nielicznych stadionów na świecie z ruchomymi dachami, co umożliwia kontynuowanie gry nawet przy deszczu czy ekstremalnych upałach lub w czasie deszczu. W trakcie zawodów często panują ekstremalnie wysokie temperatury, dlatego też Australian Open bywa nazywany "najgorętszym turniejem".

Rod Laver był tenisistą wielokrotnie reprezentującym Australię w turnieju, trzy razy zwyciężając. W 1969 roku tenisista ten zdobył klasycznego Wielkiego Szlema, to znaczy wygrał wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe w jednym roku.

Australian Open należy do najbardziej znanych wydarzeń sportowych na świecie. Symbolizuje rozwój tenisa ziemnego na Antypodach i jego globalny zasięg. Australia od dziesięcioleci daje kibicom dobrych tenisistów i tenisistki. Mimo początkowych ograniczeń wynikających z relatywnie odległego położenia kontynentu od reszty świata Australian Open stał się wydarzeniem sportowym o ogromnym prestiżu, przyciągającym najlepszych tenisistów świata oraz miliony fanów.

