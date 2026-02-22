Zamach na Kutscherę

KOMUCHOŻERCA Udany zamach na generała SS i policji Hansa Kutscherę, dokonany 1 lutego 1944 r. przez Armię Krajową, nie miał znaczenia militarnego.
Przeciwnie, wzmógł jeszcze odwetowe represje niemieckie na ludności cywilnej. Ale miał olbrzymie znaczenie propagandowe i moralne. Oto kat Warszawy (bo tak go określano) otrzymał to, na co zasłużył – już w trakcie zarządzonych przez niego i dokonywanych represji.
Czy wszystko o tym zamachu wiemy? Są film fabularny, filmy dokumentalne, są liczne publikacje książkowe i artykuły.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
