Co wspólnego mają tkalnia i swastyka? Ten przedmiot zaciekawił badaczy

Naukowcy prowadzący badania archeologiczne w gminie Tønsberg w Norwegii natknęli się na pozostałości XIII-wiecznej przędzalni. Wśród różnych elementów narzędzi tkackich, znaleźli m.in. przęślik. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na przedmiocie ktoś narysował swastyki. Jak podkreślają archeolodzy, to dość nie typowe „połącznie”.

Symbol szczęścia i pomyślności

Przęślik to niewielki krążek z otworem, który pełni rolę ciężarka. Mocuje się go do wrzeciona podczas wykonywania przędzy. Zadaniem przęślika jest zapobieganie zsuwaniu się nici nawiniętych na wrzeciono. Przedmioty te były wykonywane najczęściej z brązu, ołowiu, bursztynu lub drewna.

Norwescy archeolodzy w XIII-wiecznej tkalni w Tønsberg znaleźli m.in. sześć różnych przęślików, kilka innych ciężarków, naparstki oraz przedmioty wykonane z poroża. Najciekawszym przedmiotem wydaje się jednak przęślik ze swastykami.

Swastyka to symbol pojawiający się już w czasach starożytnych w różnych religiach i kulturach od Dalekiego Wschodu, przez Europę do obydwu Ameryk. Symbole te znajdywano m.in. Babilonie, miastach hetyckich, w Troi, Mykenach, Skandynawii, a później w Grecji, Italii, Chinach, Japonii i w Palestynie. Słowo swastyka pochodzi z sanskrytu i w wolnym tłumaczeniu oznacza „przynosić szczęście” („swasti” – dobro, szczęście; „asti” – jest). Najstarsze znane swastyki pojawiły się już około 10 tysięcy lat temu.

Norweski przęślik ze swastykami został wykonany z czerwonego piaskowca. Narysowano na nim trzy swastyki skierowane w prawo i jedną skierowaną w lewo. Rysunki wyryto najpewniej także w XIII wieku. To jedyny znany tego typu przedmiot, na którym ktoś wyrył swastykę. Samo użycie tego symbolu nie jest jednak niczym nadzwyczajnym, gdyż ówcześnie był to emblemat powszechnie stosowany. Jego wymowa zmieniła się dopiero w pierwszej połowie XX wieku, kiedy swastyka zawłaszczona została przez niemiecką partię NSDAP, przez co powszechnie kojarzy się obecnie z nazizmem.

