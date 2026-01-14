Jaja dinozaurów w Portugalii. W niektórych znajdują się jeszcze niewyklute gady

O niesamowitym znalezisku poinformowało w ostatnich dniach portugalskie Towarzystwo Historii Naturalnej Torres Vedras.

Skamieniałości znalezione na plaży Santa Cruz, w pobliżu miasta Torres Vedras, około 50 kilometrów na północ od Lizbony, to już kolejne podobne znalezisko w tym miejscu. Jaja zostaną dopiero poddane badaniom laboratoryjnym, jednak na podstawie ogólnych cech kształtu jaj i porowatości skorupek naukowcy stwierdzili, że zostały one złożone przez mięsożernego dinozaura.

Gniazdo na brzegu rzeki

Jaja zostały złożone na brzegu rzeki, o czym świadczy ziarnisty piaskowiec – skała, w której znaleziono gniazdo. Badacze stwierdzili, że jego niewielkie rozmiary i sposób ułożenia jaj wskazują, że nie zostały tu naniesione wraz z prądem wody, ale dokładnie w tym miejscu złożone przez prehistorycznego gada.

Bruno Camilo, dyrektor Towarzystwa Historii Naturalnej Torres Vedras, przekazał mediom, że wygląda na to, iż prawie wszystkie młode dinozaury wykluły się pomyślnie, o czym świadczą pęknięcia skorupek od strony wyklucia. Dodał, że wewnątrz tych jajek, które zachowały się w całości, mogą nadal znajdować się ślady zarodków.

W odróżnieniu od innych skamieniałości gniazd dinozaurów, które sugerują, że jaja zostały złożone na powierzchni, to akurat odkrycie wskazuje, że w tym przypadku jaja „mogły zostać częściowo zakopane”.

W laboratorium znalezione okazy zostaną poddane tomografii komputerowej w celu stworzenia trójwymiarowego modelu ich wnętrza i sprawdzenia, czy znajdują się w nich zachowane szczątki zarodków dinozaurów.

Według paleontologów Portugalia jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie znane są jaja i gniazda dinozaurów z późnej jury. Nie jest to zapewne ostatnie odkrycie w tym miejscu.

