Jaja dinozaurów w Portugalii. W niektórych znajdują się jeszcze niewyklute gady
Udostępnij1 Skomentuj
Archeologia

Jaja dinozaurów w Portugalii. W niektórych znajdują się jeszcze niewyklute gady

Dodano: 
Jaja dinozaurów. Zdjęcie ilustracyjne
Jaja dinozaurów. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels
Na klifach plaży Santa Cruz, w pobliżu miasta Torres Vedras, niedaleko Lizbony, odkryto gniazdo zawierające jaja dinozaurów, datowane na 150 milionów lat

O niesamowitym znalezisku poinformowało w ostatnich dniach portugalskie Towarzystwo Historii Naturalnej Torres Vedras.

Skamieniałości znalezione na plaży Santa Cruz, w pobliżu miasta Torres Vedras, około 50 kilometrów na północ od Lizbony, to już kolejne podobne znalezisko w tym miejscu. Jaja zostaną dopiero poddane badaniom laboratoryjnym, jednak na podstawie ogólnych cech kształtu jaj i porowatości skorupek naukowcy stwierdzili, że zostały one złożone przez mięsożernego dinozaura.

Gniazdo na brzegu rzeki

Jaja zostały złożone na brzegu rzeki, o czym świadczy ziarnisty piaskowiec – skała, w której znaleziono gniazdo. Badacze stwierdzili, że jego niewielkie rozmiary i sposób ułożenia jaj wskazują, że nie zostały tu naniesione wraz z prądem wody, ale dokładnie w tym miejscu złożone przez prehistorycznego gada.

Torres Vedras, Portugalia

Bruno Camilo, dyrektor Towarzystwa Historii Naturalnej Torres Vedras, przekazał mediom, że wygląda na to, iż prawie wszystkie młode dinozaury wykluły się pomyślnie, o czym świadczą pęknięcia skorupek od strony wyklucia. Dodał, że wewnątrz tych jajek, które zachowały się w całości, mogą nadal znajdować się ślady zarodków.

W odróżnieniu od innych skamieniałości gniazd dinozaurów, które sugerują, że jaja zostały złożone na powierzchni, to akurat odkrycie wskazuje, że w tym przypadku jaja „mogły zostać częściowo zakopane”.

W laboratorium znalezione okazy zostaną poddane tomografii komputerowej w celu stworzenia trójwymiarowego modelu ich wnętrza i sprawdzenia, czy znajdują się w nich zachowane szczątki zarodków dinozaurów.

Według paleontologów Portugalia jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie znane są jaja i gniazda dinozaurów z późnej jury. Nie jest to zapewne ostatnie odkrycie w tym miejscu.

Czytaj też:
Widok wprawił w osłupienie. "Autostrada" dinozaurów we włoskiej LombardiiCzytaj też:
Najkrótszy dzień w historii Ziemi. Dlaczego planeta przyspiesza?Czytaj też:
Kratery uderzeniowe dookoła nas. Jest ich więcej, niż mogliśmy sądzić

Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl