Pokwitowania

Mamy jakąś szczególną zdolność ignorowania wskazań wielkich przywódców, nawet jeśli ich czcimy. Krakowskie „Pressje” poświęciły kiedyś cały numer analizie, co Polacy przyswoili z nauczania Jana Pawła II; wyszło, że w zasadzie tylko kremówki. Nie lepiej niż z JP2 jest z JP1, czyli wygrywającym wszystkie rankingi na największego Polaka wszech czasów Józefem Piłsudskim. Nibyczczony, nibyuczyniony symbolem, dla Święta Niepodległości 11 listopada będący tym, czym dynia dla Halloween, ale kojarzony wyłącznie z bujnymi wąsami, ogólnikowo pojmowanym patriotyzmem i kilkoma cytatami, z których chyba najbardziej spodobał się politykom i ich zagorzałym kibicom ten o „biciu k…. i złodziei”.