Noc w operze. Jak powstało „Bohemian Rhapsody” ?

Przełom października i listopada to ważny czas dla fanów zespołu Queen. Jest to bowiem rocznica ukazania się przełomowego hitu jakim była „Bohemian Rhapsody”. Ten okres to także czas wspomnień o wokaliście Queen – Freddiem Mercurym, którego rocznica śmierci przypada na listopad.

Bohemian Rhapsody” to ballada rockowa, którą skomponował frontmen Queen Freddie Mercury. Utwór powstał w 1974 roku i pochodzi z albumu grupy „A Night at the Opera”, wydanego w 1975 roku. Został on nagrany z przy udziale producenta Roya Thomasa Bakera w ciągu zaledwie 3 tygodni w sierpniu 1975 roku. W nagraniu uczestniczyli wszyscy członkowie zespołu, którzy przez kilka dni nagrywali swoje partie wokalne. Nagranie wymagało 24 godzin taśm. Po zakończeniu pracy piosenka „Bohemian Rhapsody” była jednym z najdroższych i najbardziej tajemniczych utworów w historii muzyki rozrywkowej.

Trudna droga do sukcesu

Po zakończeniu prac nad utworem wytwórnia płytowa naciskała na skróceniu czasu piosenki. Singiel trwający 5 minut i 55 sekund był za długi, jak na standardy radiowe. Koncern płytowy zgodził się jednak na wydanie „Bohemian Rhapsody”, pod warunkiem, że zespół przerobi i skróci piosenkę.

Freddie Mercury kategorycznie się jednak na to nie zgodził i zaniósł singiel do swojego znajomego DJ radiowego – Kennego Everatta, który upublicznił na antenie fragment utworu. Jednego dnia utwór został zagrany aż 14 razy. Singiel stał się wielkim sukcesem komercyjnym i zarazem punktem wyjścia do wielkiej kariery. Uchronił mianowicie grupę przed prawdopodobnym rozpadem, którego powodem w tamtym czasie mogły być problemy finansowe i inne nieporozumienia.

Operowe fascynacje

Kultowy utwór Queen to przejaw fascynacji Freddiego Mercure’go operą i teatrem. Jest ona zaaranżowana w stylu opery rockowej. Posiada nowatorską formę, łączącą w sobie trzy różne fragmenty: a capella, hard rock i balladę operową.

Autorem tekstu utworu jest Freddie Mercury. Od lat znaczenie tekstu piosenki było przedmiotem wielu domysłów. Sam wokalista Queen powiedział, że tekst jest tylko przypadkową grą słów. Istnieją przypuszczenia, że piosenka opowiada o dzieciństwie Mercurego przeżytym w Zanzibarze. Według kolejnych to historia pewnego samobójcy opętanego przez diabła. Klip do „Bohemian Rhapsody” powstał w niespełna cztery godzin. Produkcja teledysku kosztowała 4,5 tys. funtów.

Numer 1

Singiel z utworem został wydany 31 października 1975 roku. Bezsprzecznie stał się numerem 1 wszystkich list przebojów m.in.: w Kandzie, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Bohemian Rhapsody zwyciężyła również w rankingu na najlepszy brytyjski singiel 25 lat. Zajęła także 163 miejsce na liście 500 utworów wszech czasów magazynu Rolling Stones, 2 miejsce na liście Billboard. W 2002 roku piosenka trafiła do Księgi Rekordów Guinessa jako najpopularniejszy singiel w Wielkiej Brytanii. Utwór spotkał się również z pozytywnym odbiorem w kinematografii. Był wykorzystany m.in. w filmie „Świat Wayne’a”. Piosenka doczekała się także wielu ponownych wykonań innych muzyków. W Polsce wykonywał ją m.in. Piotr Cugowski z zespołu Bracia, a także Sławomir. W 2019 roku na ekrany kin na całym świecie, wszedł film o zespole Queen, który zatytułowano „Bohemian Rhapsody”. Do dziś fani zespołu spierają się o to, który utwór była najbardziej charakterystyczny dla grupy queen. Z pewnością „Bohemian Rhapsody” może wygrywać w prywatnych rankingach wielbicieli talentu Freddiego Mercurego.

