Arabia Saudyjska to jedno z najbogatszych państw na świecie. To kraj, w którym znajduje się centrum świata islamu: Mekka. Choć o Arabii Saudyjskiej mówi się stosunkowo wiele, to jednak mało kto dobrze zna ten kraj. Rozwiąż nasz QUIZ i sprawdź, co wiesz.

QUIZ: Arabia Saudyjska. Co wiesz o tym bogatym państwie na Półwyspie Arabskim?

QUIZ:

Będziesz zaskoczony. Czy dużo wiesz o Arabii Saudyjskiej?

Mahomet to jedna z najbardziej znanych postaci historycznych świata. Jego biografia owiana jest jednak w wielu miejscach tajemnicą. Sami muzułmanie od wieków spierają się o to, jak naprawdę wyglądało życie Mahometa.

Mahomet urodził się w Mekce. Data jego przyjścia na świat nie jest znana. Wielu trudności nastręcza przedstawienie jego biografii, gdyż nie wiadomo, jak wiele prawdy o życiu proroka przekazuje Koran, którego data powstania jest zresztą niepewna.

Do opowieści o życiu Mahometa zalicza się, oprócz Koranu, kilka typów źródeł. Najbardziej „oficjalną” jest sira, czyli po prostu biografia proroka. Oprócz siry, która nie jest pełnym przekazem, wyróżnia się: maghazi, czyli dzieła opowiadające o kampaniach wojennych Mahometa; hadisy, które przekazują powiedzenia Mahometa lub słowa dotyczące jego osoby; tafsiry, czyli komentarze do Koranu, które przekazują jego oryginalną interpretację.

Jak zwracają uwagę badacze zajmujący się historią islamu, najwcześniejsze źródła dotyczące życia Mahometa pochodzą dopiero z połowu VIII wieku, a więc powstały ponad sto lat po śmierci proroka, co na pewno pozostało nie bez wpływu na prawdziwość przekazywanych informacji.

Mahomet jest imieniem spolszczonym. Właściwe imię proroka to: Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib. Imię Muhammad w języku arabskim oznacza „sławiony, wychwalony”. W tradycji islamskiej Mahometa nazywa się także niekiedy Ahmad, co znaczy „jeszcze bardziej wychwalony”. Historycy nie mają pewności, czy prorok rzeczywiście po narodzinach otrzymał imię Muhammad. Być może jest to imię, które przybrał później lub zostało mu nadane przez jego ludzi. Istnieje hipoteza, że w młodości Muhammad mógł nazywać się Amin, które było imieniem nadanym po matce.

Mahomet. Życie twórcy islamu. Co o nim wiadomo?

