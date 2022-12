Człowiek wysokich lotów. Mistrzowska historia Adama Małysza

Adam Małysz urodził się 3 grudnia 1977 roku w Wiśle. Jako skoczek narciarski osiągnął naprawdę wiele. Był medalistą olimpijskim, medalistą mistrzostw świata i dwudziestokrotnym mistrzem Polski w skokach narciarskich. Adam Małysz jest jedną z największych legend skoków narciarskich.

W jego karierze przełomowy okazał się sezon 2000/2001. To wtedy jako pierwszy Polak zwyciężył w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, a także wygrał 3 zawody Pucharu Świata z rzędu. Kolejne sezony były dla Adama Małysza dalszą drogą po sukcesy. W nagrodę za swoje osiągnięcia odebrał liczne nagrody. Został Kawalerem Krzyża Oficerskiego oraz Krzyża Komandorskiego. Adam Małysz ogółem w swojej karierze zwyciężył 38 zawodów Pucharu Świata, co zapewniło mu trzecie miejsce w tabeli wszech czasów tej dyscypliny sportu.

Pierwsze kroki

Adam Małysz uczył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach, którą ukończył w 1992 roku. Następnie kształcił się pod kątem zawodu blacharza-dekarza Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ustroniu. Ważnym wydarzeniem w życiu Adama Małysza był ślub, który polski mistrz zawarł w 1997 roku. Wtedy też został ojcem.

Adam Małysz talent do nart odziedziczył po dziadku, który był właścicielem skoczni. Ojciec skoczka również był związany ze sportem poprzez pracę w lokalnym klubie sportowym. Istotną postacią był też wuj Adama Małysza, Jan Szturc, który był trenerem klubu narciarskiego w Wiśle.

Ważne starty

W 1996 roku dla Adama Małysza był czasem pierwszego startu w pucharze świata. Wówczas po raz pierwszy w karierze stanął na podium tych zmagań. Działo się to po prawie dziesięciu latach przerwy od ostatniego sukcesu z udziałem Polaka. Było to także pierwsze pucharowe podium reprezentanta Polski po 1989 roku. 17 marca 1996 podczas zawodów w Oslo Adam Małysz wygrał pierwszy konkurs w swojej karierze. Polak znalazł się w czołówkach prasy i serwisów informacyjnych.

Jednak najważniejszy przełom w jego karierze nastąpił w 1999 roku, kiedy to pod wodzą Apoloniusza Tajnera na trwałe włączył się do światowej czołówki skoków narciarskich. Podczas Turnieju Czterech Skoczni w miejscowości Oberstdorf zajął czwarte miejsce. Później, trzecią pozycję zajął w noworocznym konkursie w Garmisch. Ustalił wówczas nowy rekord skoczni Große Olympiaschanze (129,5 metra). Adam Małysz zwyciężył także w pozostałych dwóch konkursach. Cały turniej wygrał z rekordową przewagą ponad 100 punktów nad drugim zawodnikiem w klasyfikacji Svenem Hannawaldem. Aż do dziś jest to rekord nie do pobicia.

W historii skoków Adam Małysz jako pierwszy zebrał w czterech konkursach ponad 1000 punktów. Adam Małysz podczas Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2000/2001 zwyciężył również kwalifikacje do każdego z czterech konkursów. Za sprawą tego w każdym z konkursów startował z pierwszym numerem, co także jest unikatowym osiągnięciem.

Polski mistrz

Adam Małysz jest pierwszym w dziejach skoczkiem, który wygrał więcej niż połowę konkursów, jakie rozgrywane są w danym sezonie. Był pierwszym Polakiem w historii tego sportu, który zdobył Puchar Świata w skokach narciarskich. Ponadto był pierwszym polskim zwycięzcą w dyscyplinie zimowej pod egidą FIS. Owocne były dla niego sezony: 2001/2002, 2002/2003 i 2006/07. Adam Małysz ma na swym koncie wygraną kryształową kulę Pucharu Świata trzy razy z rzędu. Jest pod tym względem pierwszym i jedynym do tej pory skoczkiem w historii tego sportu.

Adam Małysz zakończył karierę sportową w sezonie 2010/2011. Następnie poświęcił się startom w rajdach samochodowych. W roku 2012 był już międzynarodowym mistrzem Polski i Czech w tej dyscyplinie, a w roku 2013 zajął pierwsze miejsce w rajdach terenowych. W latach 2012-2016 aż pięciokrotnie uczestniczył w rajdzie Dakar. W roku 2016 Adam Małysz otrzymał stanowisko w Polskim Związku Narciarskim jako dyrektor-koordynator do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. Obecnie pełni funkcję prezesa tej organizacji.

