Bitwa o Tora Bora. Jak polowano na Osamę Bin Ladena?

Bitwa o Tora Bora było starciem w trakcie wojny w Afganistanie. Głównym celem operacji było schwytanie lub zabicie Osamy bin Ladena, założyciela i przywódcy organizacji bojowników Al-Kaidy. Al-Kaida i bin Laden byli bowiem podejrzani o zamachy z 11 września. Samo Tora Bora to kompleks jaskiń w Afganistanie. Co ciekawe całkowicie militarny charakter twierdzy został ugruntowany w czasach afgańskiej wojny z ZSRR, gdy przy pomocy CIA rozbudowano umocnienia i bunkry. W 2001 roku padały podejrzenia, że Tora Bora jest bazą Al Kaidy.

Inwazja

Po zamachach z 11 września na Nowy York i Pentagon Stany Zjednoczone rozpoczęły inwazję na Afganistan w celu walki z terroryzmem, złapania Osamy bin Ladena i obalenia talibów. Po za światem zachodnim, Amerykanów wspierał Sojusz Północny czyli afgańska opozycja wobec rządów talibów. Pod koniec roku 2001 we władaniu terrorystów nadal pozostawała Tora Bora. Przypuszczano również, że tam schował się Osama Bin Laden. Bojownicy Osamy Bin Ladena zostali dość skutecznie zneutralizowani przez siły plemienne. Ponadto Al Kaida, która została oblężona w Tora Bora wykazywała niechęć do walki z muzułmanami, przez co wystąpiła o zawieszenie broni. Dowódcy pasztuńscy wyznaczyli termin kapitulacji na 12 grudnia. Niemniej Al Kaida nie dotrzymała go, oczekując, że przejmą ich przedstawiciele państw których sami byli obywatelami. Jednak ONZ nie miało wtedy w Afganistanie takiego przedstawicielstwa.

Nieustanne walki

Walki rozpoczęły się na nowo. Siły koalicyjne lokalnych sił plemiennych, sił specjalnych i lotnictwa USA oraz komandosów z Wielkiej Brytanii i Niemiec rozpoczęły natarcie na jaskinie. Żołnierze Delty Force dwukrotnie słyszeli głos lidera Al Kaidy. Zdenerwowany wzywał on kobiety i dzieci do ostatecznej walki z niewiernymi. Drugie przemówienie Bin Ladena miało miejsce po kilku godzinnym bombardowaniu. Wówczas zrezygnowany miał zakomunikować, że modlitwy obrońców nie zostały wysłuchane, a państwa muzułmańskie nie przyszły im z pomocą. 17 grudnia cały kompleks został zdobyty. Śmierć poniosło co najmniej 220 bojowników Al Kaidy, natomiast 52 trafiło do niewoli. Ponad 100 terrorystów przechwycili Pakistańczycy. Nie udało się jednak schwytać najważniejszej osoby. Osama bin Laden wraz z najważniejszymi współpracownikami uciekł do Pakistanu.

Porażka

Pole bitwy było przeszukiwane przez amerykańskie wojsko do stycznia 2002 roku. Działania te, nie przyniosły jednak spodziewanego skutku. Bitwa o Tora Bora była bezsprzecznie taktycznym sukcesem Amerykanów i ich sojuszników. Niemniej strategicznie zwycięstwo nie było w pełni zrealizowane. Osamę Bin Ladena udało się wytropić i zabić dopiero za 10 lat. Po upadku Tora Bora, USA, Wielka Brytania oraz siły afgańskie rozpoczęły umacnianie swojej władzy w Afganistanie. Powołano na stanowisko przewodniczącego tymczasowego rządu afgańskiego w Kabulu, Hamida Karzaja. Wojska koalicyjne ustanowiły swoją główną bazę w Bazie lotniczej Bagram, na północ od Kabulu. Port lotniczy Kandahar również stał się ważnym punktem dla wojsk USA. Kilka placówek zostało utworzonych we wschodnich prowincjach Afganistanu. Miało to ułatwić wyłapywanie terrorystów. Siły amerykańskie na początku kadencji Joe Bidena wycofały się z Afganistanu, jednocześnie pozwalając na powrót Talibów do władzy. A więc na pytanie o skuteczność inwazji na Afganistan nie jest trudno odpowiedzieć. Poza tym nasuwa się refleksja o prawdziwe powody "wojny z terroryzmem".

