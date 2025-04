Sensacja na Węgrzech. Znaleziono czaszkę Macieja Korwina?

W ruinach dawnej królewskiej bazyliki koronacyjnej w Székesfehérvár, historycznej stolicy Węgier, odnaleziono czaszkę, która według najnowszych analiz może należeć do jednego z najwybitniejszych monarchów Królestwa Węgier, króla Macieja Korwina, który żył w latach 1443-1490.

Zagadka archeogenetyki

Szczątki oznaczone jako „I/10” odkryto w 2002 roku w południowej nawie bazyliki w Székesfehérvár. Początkowo sądzono, że należą one do cesarza Alberta Habsburga. Jednak badania przeprowadzone przez Centrum Badań im. Gyuli László, z wykorzystaniem technik antropologii sądowej, rekonstrukcji twarzy i analizy DNA, wykazały uderzające podobieństwo do znanych wizerunków Macieja Korwina oraz jego syna – Jánosa (Jana) Korwina.

Badacze skorzystali z przełomowych osiągnięć archeogenetyki – w 2018 roku ustalono bowiem (co stanowi ogromną rzadkość w badanich dotyczących osób żyjących tak dawno temu) profil genetyczny męskiej linii dynastii Árpádów, a w 2021 roku udało się zmapować DNA Jánosa Korwina i jego syna Kristófa (Krzysztofa) Korwina potomków rodu Hunyady. Wyniki tych badań stanowią punkt odniesienia do identyfikacji królewskich szczątków.

Mimo wyraźnych wskazań, eksperci zaznaczają, że potrzebne są dalsze prace, aby definitywnie potwierdzić tożsamość szczątków. Jeśli jednak czaszka rzeczywiście należy do Macieja Korwina, byłoby to jedno z największych odkryć archeogenetycznych w Europie Środkowej w ostatnich dekadach. Planowany jest godny pochówek szczątków w narodowym sanktuarium Węgier w Székesfehérvár.

Kim był Maciej Korwin?

Maciej Korwin był królem Węgier w latach 1458-1490, a także tytularnym królem Czech i pretendentem do tronu cesarskiego. Reformował armię, wprowadzał nowoczesny system sprawiedliwości, a także był mecenasem sztuki oraz nauki. To on założył słynną Bibliotekę Korwiniańską, jedną z największych bibliotek renesansu w Europie – ustępującą tylko Watykanowi. Jej rękopisy do dziś uznaje się za perły światowego dziedzictwa kultury.

Korwin był również znany z racji swojego pochodzenia: był bowiem nieślubnym synem innego wybitnego wodza, Jana Hunyadyego, bohatera walk z Imperium Osmańskim. Sam Maciej Korwin zasłynął natomiast z walk z Turkami oraz Habsburgami, ale także z tego, że potrafił rządzić silną ręką – jako pierwszy monarcha w Europie stworzył stałą armię zaciężną, tzw. „Czarną Armię”. Zdaniem wielu historyków, był to jeden z najlepszych monarchów w dziejach Węgier.

