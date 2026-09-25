Zagadkowa nekropolia na arktycznej wyspie. Kogo tam pochowano?

Archeolodzy prowadzący badania na archipelagu Svalbard odkryli dotychczas nieudokumentowaną nekropolię zawierającą 45 grobów wyłożonych kamieniem, a także różne artefakty, np. belki okrętowe. Miejsce to dostarcza badaczom nowych dowodów na dawną aktywność Pomorców w Arktyce.

Pomorcy byli grupą etniczną pochodzenia rosyjskiego. To potomkowie osadników z Nowogrodu Wielkiego i innych ziem ruskich, którzy od XII do XIII wieku zasiedlali wybrzeża Morza Białego. Pomorcy byli wolnymi chłopami. Zajmowali się np. rybołówstwem, handlem futrami i myślistwem. Specjalizowali się w żegludze arktycznej, eksploracji północne szlaki. Przez długi czas zachowali odrębną kulturę, dialekt i tradycje.

Odkrycia na odległej wyspie

Tegoroczne badania objęły duże obszary zachodniego Spitsbergenu, największej wyspy archipelagu. Zespół archeologów z Rosyjskiej Akademii Nauk wykorzystał metody nieinwazyjne w celu zlokalizowania i udokumentowania pozostałości archeologicznych.





Norweskie prawo zabrania prowadzenia inwazyjnych wykopalisk oraz usuwania artefaktów z badanych stanowisk, dlatego badacze muszą skupiać się wyłącznie na badaniach na miejscu, stałym monitorowaniu stanowisk oraz dokumentacji cyfrowej.

Niedawno dokonano jednego z najbardziej znaczących odkryć ostatnich lat. W pobliżu przylądka Fuglehuken na półwyspie Prins Karls Forland archeolodzy zidentyfikowali 45 grobów położonych na wzniesieniu.

Groby są wyłożone kamieniami, co jest nietypowym rodzajem pochówku, znanym jednak i związanym z praktykami pogrzebowymi plemienia Pomorców. W południowej części cmentarza odkryto również pozostałości drewnianego krzyża. Takie krzyże są także kojarzone z miejscami pochówku Pomorców.





Nie jest to jedyne nowe odkrycie na Spitsbergenie. W innym miejscu ekspedycja archeologiczna udokumentowała pozostałości fragmentów zabytkowych drewnianych statków. Jeszcze dalej archeolodzy odkryli również nietypowy fragment poszycia statku, składający się z dwóch desek połączonych wikliną. Co ciekawe, fragment ten znajdował się w głębi lądu, z dala od wybrzeża.

W czasie tej samej ekspedycji archeolodzy powrócili ponownie do odkrytej już wcześniej osady Pomorców na Spitsbergenie zwanej Ebeltofthamna, znajdującej się na północnym brzegu Krossfjorden. Ebeltofthamna została założona pod koniec XVII wieku i była okresowo zamieszkiwana przez cały XVIII wiek oraz pierwszą połowę XIX wieku. Stanowisko to składa się z trzech kompleksów mieszkalnych i towarzyszących im cmentarzysk. Znaleziska tam odkryte to m.in. krzyż w kształcie liścia, holenderskie fajki z białej gliny, fragmenty ceramiki z XVII i XVIII wieku, skórzane obuwie i przedmioty żelazne.

Ponieważ artefaktów nie można legalnie usunąć, archeolodzy stworzyli szczegółowe modele trójwymiarowe wszystkich znalezisk bezpośrednio na miejscu.

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