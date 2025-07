Niemieckie korzenie angielskiej dynastii. Anglikom bardzo się to nie podobało

Rodzina Windsorów to już nie tylko rodzina królewska, ale i celebryci, których losy codziennie śledzą miliony ludzi na całym świecie. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że Windsorowie nie zawsze się tak nazywali. Co skłoniło ich do zmiany nazwiska?

Niemieckie korzenie

Brytyjska rodzina panująca ma niemieckie korzenie. Jeszcze w 1917 roku ich rodowym nazwiskiem było Sachsen-Coburg i Gotha. Dynastia ta jest boczną linią rodu Wettynów.

Nazwisko Sachsen-Coburg i Gotha było używane w brytyjskiej rodzinie od chwili, kiedy królowa Wiktoria poślubiła pochodzącego z Niemiec księcia Alberta von Sachsen-Coburg und Gotha (wcześniej Anglią rządziła dynastia określana jako hanowerska). Po śmierci królowej Wiktorii nazwisko po swym ojcu nosili jej następcy: Edward VII i Jerzy V.

Drugi syn księcia Edwarda (późniejszego króla Edwarda VII) i Aleksandry Duńskiej oraz wnuk królowej Wiktorii, Jerzy urodził się w 1865 roku. Początkowo planowano dla niego karierę w marynarce wojennej, jednak w roku 1892 roku został on niespodziewanie następcą tronu, kiedy jego starszy brat Edward zmarł na zapalenie płuc. Książę Jerzy zasiadł na tronie jako król Jerzy V.

17 lipca 1917 roku, trzy lata od rozpoczęcia pierwszej wojny światowej, król Wielkiej Brytanii Jerzy V nakazał brytyjskiej rodzinie królewskiej zrezygnować ze stosowania niemieckich tytułów i nazwisk, zmieniając nazwisko swojej rodziny, niemieckie nazwisko Sachsen-Coburg i Gotha na Windsor. Decyzja króla podyktowana była rosnącą niechęcią, zwłaszcza angielskiego społeczeństwa, do Niemców, których uważano za winnych wywołania Wielkiej Wojny, uważanej już w tamtym momencie, za bodaj najbardziej niszczycielski konflikt w historii. Niemieckie korzenie rodziny panującej wielu Anglikom zaczęły nagle przeszkadzać, tym bardziej, że cesarz Niemiec był z nią blisko spokrewniony – Wilhelm II był bowiem wnukiem królowej Wiktorii. Jerzy V, aby wyraźnie odciąć się od swojego kuzyna i podkreślić przywiązanie do angielskiej ziemi, zdecydował się przyjąć nowe nazwisko, które po nim nosić mieli wszyscy jego potomkowie. Miano Windsor wzięto od jednej z królewskich rezydencji, zamku w Windsorze.

Król Jerzy V ponadto, aby jeszcze bardziej zademonstrować solidarność z brytyjskim wysiłkiem wojennym, odbył kilka inspekcji na froncie zachodnim podczas trwania wojny.

Po Jerzym V nazwisko Windsor nosił jego syn, Jerzy VI. W 1952 roku jego wnuczka, Elżbieta II wydała natomiast deklarację, w której na stałe potwierdzała decyzję dziadka: „Ja i Moje dzieci będziemy tytułowani i znani jako Dom i Rodzina Windsorów. Moi potomkowie, inni niż potomkowie płci żeńskiej, którzy się ożenią i ich potomkowie, będą nosić Nazwisko Windsor”. Osiem lat później, w roku 1960 królowa zmodyfikowała postanowienie, deklarując, że ci z jej potomków w linii męskiej, którym nie przysługuje godność książęca oraz tytuł „Królewskiej Wysokości” (Royal Highness) będą nosić nazwisko Mountbatten-Windsor i wciąż będą uważani za członków rodu Windsor.

