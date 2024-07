QUIZ: Krzyżacy. Pobożni bracia czy rycerze bez honoru?

Idea wypraw krzyżowych narodziła się na synodzie w Clermont w 1095 roku. Pomysłodawcą był ówczesny papież Urban II. Niedługo później zaczęły powstawać pierwsze zakony rycerskie, których celem było odzyskanie Jerozolimy z rąk muzułmanów. Jednym z takich zakonów byli Krzyżacy.

Zakony rycerskie zaczęły powstawać w trakcie krucjat. Do największych należeli templariusze oraz joannici, którzy zrzeszali wówczas rycerstwo z terenów Francji i Włoch. Ze względu na to, że w krucjatach brało udział coraz więcej rycerstwa niemieckiego, postanowiono o powołaniu zakonu, który opiekowałby się nimi. Symbolem nowego zakonu rycerskiego stały się czarne krzyże na białych płaszczach.

Most pontonowy na Wiśle, który wybudowały wojska króla Władysława Jagiełły pod Czerwińskiem był jedyną taką konstrukcją w naszej części Europy. Kto wie, jak przebiegłaby i jak skończyła się bitwa pod Grunwaldem, gdyby nie ten cud ówczesnej inżynierii. Jak się okazało, odegrał on kluczową rolę podczas koncentracji wojsk przed bitwą z Krzyżakami.

Jan Długosz w „Kronikach, czyli Rocznikach sławnego Królestwa Polskiego” pisał:

„W poniedziałek nazajutrz po św. Piotrze i Pawle, król Władysław wyruszywszy ze wsi Kozłów, przybył nad Wisłę w okolicy klasztoru w Czerwińsku, w miejsca, w którym był ustawiony most sporządzony w Kozienicach i w dniu tym król przeprawił się przez most i rzekę, a całe wojsko królewskie szło za nim w ustalonym porządku z czterokonnymi wozami, mnóstwem armat, masą żywności i innych bagaży. Już bowiem zgromadziła się tutaj nie tylko cała potęga wojska polskiego, ale i dwaj książęta mazowieccy Janusz i Siemowit ze swoimi wojskami, a także najemni rycerze. Po przeprawieniu się przez Wisłę mostem na łodziach, król polski Władysław rozbija obóz na drugim brzegu tejże rzeki Wisły (…). Król Władysław i książę Aleksander [Aleksander to imię, które wielki książę Witold przyjął na chrzcie – dop. red.] urządzili w tym miejscy trzydniowy postój, dopóki nie przybyło całe wojsko ze wszystkim ziem podległych Królestwu Polskiemu i nie przeprawiło się przez most i rzekę. A przy wejściu na most król Władysław umieścił najlepszy oddział zbrojnych rycerzy, by zapobiegali tłoczeniu i zamieszaniu wśród wchodzących. Nadto boki mostu zabezpieczył potężnymi belkami zwanymi kobylenicami tak, że nikt nie mógł stanąć na brzegach. Przy wejściu na most wszyscy musieli przechodzić w jednakowym, wyznaczonym porządku, ludźmi i końmi. Potem, kiedy już całe wojsko królewskie przeszło po moście przez rzekę Wisłę, na rozkaz króla ten natychmiast rozebrano i odwieziono do Płocka celem przechowania na powrót króla i wojska”.

