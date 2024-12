Setki figurek świętych zostało znalezionych w Berlinie

Wszystkie znalezione figurki to zapewne relikwiarze. Czy w środku znajdują się święte relikwie? Kogo przedstawiają figurki? O znalezisku poinformowało znajdujące się w Berlinie Biuro Państwowe ds. Ochrony Zabytków.

Interesujące odkrycie

Badacze prowadzący badania na Molkenmarkt, najstarszym placu w Berlinie, znaleźli aż 188 niedużych figurek-relikwiarzy. Wewnątrz niektórych z nich wciąż znajdują się kości oraz inne elementy szczątków ludzkich, które, jak wierzono, należały do świętych, których przedstawiają rzeźby.

Odkryte figurki pochodzą z XV wieku. Wszystkie przedstawiają postaci kobiece i mają po około 8-11 centymetrów; niektóre mają na głowach korony. Jak podaje Biuro ds. Ochrony Zabytków najbardziej intrygującym elementem figurek jest jednak to, co skrywają one wewnątrz. Pokryte są bowiem zdobieniami (inkrustacje), pod którymi znajdują się relikwie. Nie wiadomo jeszcze, do kogo należały te szczątki, ani tym bardziej, dlaczego tak wiele figurek-relikwiarzy ktoś ukrył w jednym miejscu.

Jednymi z najciekawszych figurek są: rzeźba przedstawiająca św. Katarzynę Aleksandryjską, która w rękach trzyma miecz i koło – symbole jej męczeństwa oraz figurka Matki Bożej trzymającej w rękach Dzieciątko Jezus. W tym samym miejscu archeolodzy znaleźli ponadto wykonaną z brązu figurę Matki Bożej, która tuli w ramionach małego Jezusa

Prace archeologiczne na Molkenmarkt trwają już od kilku lat. Do tej pory naukowcy znaleźli w tym miejscu setki artefaktów. Wśród nich był np. miecz samurajski wykonany w XVII wieku. Najnowsze znaleziska dają wgląd w życie codzienne mieszkańców tego regionu z połowy XV wieku, wskazują na ich pobożność i przybliżają to, w co wierzyli, jak objawiała się ich wiara oraz których świętych czcili najchętniej.

